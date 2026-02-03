Slušaj vest

Kristijan Golubović je izjavio da je bio intiman sa Stanijom Dobrojević, sa kojom je učestvovao svojevremeno u rijalitiju "Farma". Ona se sad oglasila i navela da je sve otišlo predaleko, te da ne prihvata neistine.

- Svesna sam da moje ime i pojava godinama izazivaju pažnju, senzacije i klikove. To razumem i sa tim živim. Ono što ne prihvatam jesu laži, neistine i aluzije koje su otišle predaleko. Zbog toga sam bila primorana da zaštitim sebe i svoje ime putem suda, i sve te postupke sam dobila - rekla je prvo Stanija.

- Moj imidž i provokativne fotografije moj su lični izbor i sloboda, ali oni nikada nisu i neće biti povod za neistinite i uvredljive konstrukcije. Zna se ko sam, šta sam i čime se bavim. Moji poslovi, zarade i obrazovanje su transparentni - nastavila je starleta.

- Moje ime može da pravi klikove, ali laži o meni završavaju na sudu. Ovom izjavom stavljam tačku na ovu temu - zaključila je Stanija.

"Bila je priča o tableti za dan posle"

Podsetimo, Kristijan je sledeće izjavio:

- Da, imali smo odnose. Mislim da je bilo 5 ili 6 puta. Pa je bila priča o pijenju tablete za dan posle, kada popijete pa prekinete nužno trudnoću. Međutim, to je ostalo u teoriji između Tamare Đurić i nje. Nešto su se prepucavale, pa je bilo kako od neprijatelja može da traži takvu tabletu, onda se automatski zna da si sa nekim spavala.

Stanija o Kristijanu

Podsetimo, Stanija je svojevremeno svoju stranu priče o bivšem robijašu iznela u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

"Iznenadila bih se kada bi rekao nešto lepo, a ima i te kako lepog da kaže. Ja sam u Farmi zaista bila korektna prema njemu, bila sam mu prijatelj, štitila ga... Bila sam mu lojalna. Između nas je bilo sve što je bilo, gledali ste. Sve što se desilo bilo je pred kamerama", započela je.

"Je l' bilo ono 'do kraja'?", prekinula ju je voditeljka Ljiljana Stanišić.

"Sve što ste videli tako je bilo. Ništa nije bilo po izlasku osim te raspodele novca. Moja porodica je tražila da biram između njih i njega", pričala je.

"Jesi li se zaljubila u njega?", pecnula ju je voditeljka.

"Ne mogu da kažem zaljubila, ali da su bile prijateljske emocije koje su prerasle u neku privrženost, to jeste. Ja ne umem da krijem. Sa njim je bilo drugačije, ali je bilo tako kako je bilo", priznala je.

kurir.rs/blic

