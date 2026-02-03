"Od njega nisam doživela ništa neprijatno"

- Đani je interesantna osoba, ne što je moj muž. Nikada neće ostariti, veseo je, temperamentan strašno, i kad slaže nešto, čovek ne može da mu uzme za zlo. On simpatično laže. Mlad, slava, uspeh… Sve to ide jedno sa drugim, a mora nešto da se proguta ako hoćeš da opstane brak. Odgovorno tvrdim, za 29 godina braka nikada nisam doživela nešto neprijatno. Bilo je svega i svačega, poziva, poruka, ali ja nisam taj tip. Ja sam njemu rekla: „Tog dana kad osetiš da me ne voliš, mi nećemo biti zajedno“. Ništa se ne trpi zbog dece, ona odu svojim putem, samo nek su živa i zdrava. Što bismo se trpeli ako tu nema ljubavi, zbog čega? Ili neko neće da se razvede zbog imovine, meni je to van svake pameti. Ja se trudim da tako vaspitavam svoju decu, ali sada je vreme drugačije. Nema te tolerancije, poštovanja - pričala je ona i dodala: