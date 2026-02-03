Slušaj vest

Vladan Savić iz "Magla benda" obratio se pripadnicima sedme sile na generalnoj probi pred koncert u srpskoj prestonici. Otkrio je u kom smeru je razmišljao pre zakazivanja velikog koncerta, te spomenuo i kolege.

- Ovo je sad veliko finale pred koncert, generalna proba, pakujemo sve kako treba da izgleda. Ovo je intro, u Sava Centru će sve izgledati još moćnije. Poznato je da Magla bend ima energiju, ima emociju. Imamo divnu ekipu, odabrali smo najbolje od najboljih. Ovo je, ipak, naš prvi koncert u karijeri. Biću tužan ako se desi neki kiks, ako neko napravi kiks to ću biti ja! Velika je odgovornost na meni kao frontmenu benda - rekao je Vlada pred našim kamerama.

- Nedeljama unazad se ne spava. Želim da se odmorim, treba mi. Publika nek očekuje spektakl od dva i po sata. Ako padnem na koncertu, ustaću! Možda i ostanem dole, zašto da ne - kazao je potom u svom stilu.

- Na koncertu ćemo izvesti premijerno duet sa Višnjom Petrović, jedva čekam, to je jedna dobra energija, posebna. Lepo smo kliknuli. After posle koncerta će biti u užem krugu, za 50 ljudi, tako - rekao je Vlada za medije.

Vlada priznao: "Biće za drugi koncert makar pola popunjeno"

- Iskrenost mi ništa nije odnela u životu. Samo mi je donela. Ako niste iskreni, ne trebate mi u okruženju. Podržala nas je Nataša Bekvalac, onda Dragana Mirković. Koncert je u petak, ne očekujemo kolege, radi se, vikend. Drugi će biti sledećeg meseca, za taj nismo prodali karte sve, al' biće valjda makar pola popunjeno! Razmišljao sam ranije za ovaj prvi da prodamo 1.500 karata, 1.000 da podelimo, pa, eto, biće više od pola popunjeno unutra, ima 4.000 mesta... Al' eto, biće ljudi na kraju, baš mi je drago, pa smo zakazali i drugi - istakao je Vlada.

