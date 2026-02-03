Slušaj vest

Lepa voditeljka Tijana Stoisavljević Milutinović dugo je deo ekipe emisije "Amidži šou", a juče je otkrila da joj je tokom nedavne veridbe Maneta Ćuruvije Kaspera i Mine Kostić u emisiji bilo neprijatno. Sad je stigao Minin odgovor, koja nije štedela reči za Tijanu.

- Nije u pitanju izjava, već ono što iz te izjave proizilazi i govori o toj osobi. U prevodu, zamislite da dođete u kuću kod dotične i ona vas ugosti sa sve osmehom i oduševljenjem, a nakon par dana priča o vama okolo kako joj je bilo neprijatno što vas je ugostila - navela je prvo Mina.

Foto: Printskrin/Instagram

- E, to je neprijatno! Mi smo bili gosti kod Ognjena, kog neizmerno poštujemo i cenimo, a ne kod dotične - dodala je pevačica, o čijoj romansi sa Kasperom već mesecima unazad ne prestaje da se priča i piše.

Mina je uz ovo podelila i članke u kojima se piše o Tijaninoj izjavi, a jasno je da je ostala u šoku zbog poteza voditeljke.

Minin verenik više nije u Srbiji

1/8 Vidi galeriju Mina Kostić veridba u emisiji Foto: screenshot pink tv, Instagram

Inače, Kasper se vratio u Ameriku, a pred odlazak iz Srbije su on i Mina govorili o planovima za naredni period.

- On putuje, ali brzo će se vratiti. Bićemo u kontaktu, kao i do sada. Čovek sve izdrži, postoje telefoni. Mora da ide, on ima tamo posao i život. Biće sve kako treba - rekla je Mina za Blic, a Kasper je dodao da priželjkuje njenu trudnoću:

- Daće Bog da je u drugom stanju, planiramo i svadbu i veselje. Nismo precizirali kada će doći do svadbe, ali realnije je kada je lepše vreme, videćemo. Ova godina će biti baš onako kako smo je započeli, godina ljubavi to je naša poruka od prvog dana. Neka se svako pronađe tamo gde ljubav stanuje, to je moja poruka.

