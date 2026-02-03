MINA VRBAŠKI MOLILA SINA POZNATE PEVAČICE DA IMAJU INTIMNE ODNOSE! Njegova devojka iznela sve u javnost: Namazano je to uradila! Isplivali šok detalji
Bivša rijaliti učesnica Ena Čolić, devojka Jovana Pejića, tvrdi da je Mina Vrbaški molila njenog dečka da imaju intimne odnose.
Mina Vbaški je po ulasku u "Elitu 9" Mikiju Dudiću ispričala kako se pred ulazak u rijaliti videla sa njegovim bratom Jovanom Pejićem Pejom.
"Mina je molila Peju da spavaju"
Ena Čolić je njenu izjavu doživela kao napad na njihovu vezu i rešila je da raskrinka Vrbaški, koja je po njenim rečima odlepila za sinom Zlate Petrović.
Ovako je nekad Mina izgledala:
- Nije precizirala kada je to bilo, baš da bi se tumačilo na razne načine. Nisam zaboravila sve što je bilo s njene strane dok sam ja bila unutra. Namazano je to uradila, ne tumačim je kao nagaznu minu, sad ću da je nagazim, pa će da eksplodira - ispričala je ranije Ena Čolić za RED televiziju i nastavila:
- To je ta Mina, ona sa svojim zanimanjem je dala za pravo mene da komentariše. Šalju mi klipove kako me komentariše i pita: "Je l' misliš da nas sad Peja gleda." Ono što Peja neće da kaže jer je šmeker, ja ću da kažem. Mina je njega molila da spavaju zajedno.
Ena je ispričala i da je Mina svojevremeno "otkidala" na nju i da joj se sviđaju i žene.
Šuškalo se da je bila ljubavnica oženjenom reperu Bibi
Kao bomba odjeknula je vest da je učesnica "Elite" Mina Vrbaški navodno imala tajnu aferu s oženjenim reperom Đorđem Bibićem Bibom iz popularne grupe "Crni Cerak", što je njena majka Ivana Vrbaški, demantovala.
- Imali su zajedno nastup sa Minom i Inđiji, momci iz "Crnog Ceraka". Gostovali su tu, Borisa smo vodili da bude tu nešto malo, jer ih obožava, a klinac je, pa ne može do kasno. Mina tu s njima otpevala, posle došla kući, tada je živela ovde.
Upoznala ih je i ona sama.
- Ja njih znam, tada sam ih upoznala. Mina je neko ko nema tajni od mene. Suludo mi je pričati o tim stvarima, ti ljudi nemaju veze s rijalitijem. Sećam se kada su gostovali, vodili smo mog sina - rekla je Ivana, a na pitanje da li su Biba i Mina nastavili da se druže i posle nastupa u Inđiji, rekla je:
- Puno me pitate. Ne znam koliko se druže, znam da se poznaju, mislim da su se čak i posle toga i viđali, ali to je u društvu, tu je i Bora... Ne koliko ja znam lično, da su njih dvoje išli sami. To su neke priče koje nemaju veze s istinom. Ma, samo skreću sa teme, to je moje mišljenje - rekla je ona za Pink.rs.
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: