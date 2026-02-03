Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Ena Čolić, devojka Jovana Pejića, tvrdi da je Mina Vrbaški molila njenog dečka da imaju intimne odnose.

Mina Vbaški je po ulasku u "Elitu 9" Mikiju Dudiću ispričala kako se pred ulazak u rijaliti videla sa njegovim bratom Jovanom Pejićem Pejom.

"Mina je molila Peju da spavaju"

Ena Čolić je njenu izjavu doživela kao napad na njihovu vezu i rešila je da raskrinka Vrbaški, koja je po njenim rečima odlepila za sinom Zlate Petrović.

Ovako je nekad Mina izgledala:

1/39 Vidi galeriju Sve transformacije Mine Vrbaški od prvog medijskog pojavljivanja sve do danas Foto: Printskrin Youtube, Printscreen, Printscreen/ Instagram

- Nije precizirala kada je to bilo, baš da bi se tumačilo na razne načine. Nisam zaboravila sve što je bilo s njene strane dok sam ja bila unutra. Namazano je to uradila, ne tumačim je kao nagaznu minu, sad ću da je nagazim, pa će da eksplodira - ispričala je ranije Ena Čolić za RED televiziju i nastavila:

1/5 Vidi galeriju Učesnik rijalitija "Elita" pokazao neznanje iz opšte kulture Foto: Prinstcreen Balkan Info, Printskrin, Printscreen/Instagram

- To je ta Mina, ona sa svojim zanimanjem je dala za pravo mene da komentariše. Šalju mi klipove kako me komentariše i pita: "Je l' misliš da nas sad Peja gleda." Ono što Peja neće da kaže jer je šmeker, ja ću da kažem. Mina je njega molila da spavaju zajedno.

Ena je ispričala i da je Mina svojevremeno "otkidala" na nju i da joj se sviđaju i žene.

Šuškalo se da je bila ljubavnica oženjenom reperu Bibi

Kao bomba odjeknula je vest da je učesnica "Elite" Mina Vrbaški navodno imala tajnu aferu s oženjenim reperom Đorđem Bibićem Bibom iz popularne grupe "Crni Cerak", što je njena majka Ivana Vrbaški, demantovala.

- Imali su zajedno nastup sa Minom i Inđiji, momci iz "Crnog Ceraka". Gostovali su tu, Borisa smo vodili da bude tu nešto malo, jer ih obožava, a klinac je, pa ne može do kasno. Mina tu s njima otpevala, posle došla kući, tada je živela ovde.

Upoznala ih je i ona sama.

1/6 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Boba Nikolić

- Ja njih znam, tada sam ih upoznala. Mina je neko ko nema tajni od mene. Suludo mi je pričati o tim stvarima, ti ljudi nemaju veze s rijalitijem. Sećam se kada su gostovali, vodili smo mog sina - rekla je Ivana, a na pitanje da li su Biba i Mina nastavili da se druže i posle nastupa u Inđiji, rekla je:

- Puno me pitate. Ne znam koliko se druže, znam da se poznaju, mislim da su se čak i posle toga i viđali, ali to je u društvu, tu je i Bora... Ne koliko ja znam lično, da su njih dvoje išli sami. To su neke priče koje nemaju veze s istinom. Ma, samo skreću sa teme, to je moje mišljenje - rekla je ona za Pink.rs.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: