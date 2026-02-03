SARA JO SE NAKON BOMBAŠKOG NAPADA PLAŠI ZA SVOJ ŽIVOT! Pevačica nije želela da ćuti, bila je potpuno iskrena (VIDEO)
Poznata srpska pop pevačica Sara Jo večeras se pojavila na promociji pesama koje će se takmičiti u ovogodišnjem muzičkom takmičenju "Pesma za Evroviziju".
Na promociji, Sara Jo je, pored razgovora o novim pesmama, imala i nekoliko emotivnih momenata. Poznata pevačica nije krila radost zbog danas objavljene vesti da je njena koleginica Milica Todorović postala majka. Milica se danas porodila u Beogradu i na svet donela zdravog dečaka. Porođaj je, kako javljaju izvori, prošao bez komplikacija, a i majka i beba se dobro osećaju.
O bombaškom napadu na kuću Zdravka Čolića
Međutim, dotakla se i jedne ozbiljne teme koja potresa domaću javnost — incident sa čuvenim pevačem Zdravkom Čolićem. Prethodno danas je na njegovu kući na Dedinju bačena bomba, a policija i dalje intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja, dok će nadležni organi sagledati sve okolnosti.
Sara Jo je tom prilikom otvoreno priznala da se i sama više ne oseća potpuno bezbedno, naročito kao javna ličnost koja je često na meti kritika i podložna pažnji medija.
