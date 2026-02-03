Slušaj vest

Luka Vujović i Anita Stanojlović žestoko su se svađali u "Eliti 9". Ona ga je u jednom trenutku udarila peškirom, dok je sve odjekivalo od njihovih uvreda.

- Odeš u garderober i presvlačiš se u garderoberu, kao ja što se presvlačim - vikala je Anita.

- Tvoj šorc je kao moje gaće - bio je besan Luka.

- Meni se ne vidi ona stvar, nosim bademantil - vikala je ona.

Anita ga je udaria peškirom po glavi, a on je presekao:

- E, sad je dosta!

- Dosta je, nećemo biti u vezi ako se ovako ponašaš - rekao je Luka.

- Ti se sa mnom sprdaš - navela je Anita i počela da ga štipa.

Anitina drugarica kaže: "Rano im je za dete"

1/5 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen YouTube, Pink TV, ATA images

Na šuškanja da Anita i Luka rade na bebi u rijalitiju, njena drugarica Tamara nedavno je rekla:

- Dete je dar od Boga, prelepa bi vest to bila. Rano je veoma. Međutim, pored svađa koje imaju u Eliti, ne bi to sad bilo dobro.

Otkrila je za "Pink" i da Anitina majka nije za njenu vezu sa Lukom, makar u situaciji kakva je sad:

- Ne bih otkrivala kakav je stav Anitine porodice. Anitina mama je ljuta na Anitu i na neke njene postupke. Ne mogu da kažem da je u potpunosti ona za ovaj odnos.

Pogledajte dodatni snimak: