Slušaj vest

Kontroverzni reper Dragomir Despić Desingerica velikom brzinom "uleteo" je na parking "Pinka", pa i oborio jedan čunj. Despić koji u svom vlasništvu, inače, ima nekoliko besnih mašina, ovom prilikom bio je za volanom svog BMW-a X7.

Prilikom dolaska na snimanje "Pinkovih zvezda" dao je gas do daske i zaneo automobil, kako bi došao do rezervisanog mesta za članove žirija. Čula se škripa guma, prenosi dalje "Informer, ali on je uspeo da iskontroliše vozilo čija se cena kreće između 50 i 150.000 evra.

1/5 Vidi galeriju Desingerica Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Dragomir je pregazio čunj koji je stajao na rezervisanom parking mestu jer, izgleda, "nije mogao da sačeka obezbeđenje da isti pomeri". Potom, prišao mu je čovek koji mu je skrenuo pažnju na ponašanje, ali Despić mu je poručio:

- Baš me briga, rekao sam da ga pomere.

Po izlasku iz automobila pretrčao je preko travnjaka jer je očigledno malo i kasnio na snimanje, ističu pomenuti mediji.

Vozni od 2 miliona €

Inače, kako tvrde njegove kolege, bolje bi bilo da je Desingerica kupio stan na nekoj atraktivnoj lokaciji, nego što troši pare vozeći tuđe automobile. Za samo nešto više od godinu dana, Desingirica je promenio preko 10 automobila, a njihova vrednost je skoro dva miliona evra.

- On leči komplekse iz mladosti. I dalje je u nekom gasu da kupuje nova kola, a nijedan auto nije njegov. Ko bi pametan davao pare za tolike automobile, pa gde bi ih u krajnjem slučaju i parkirao. On živi na periferiji grada, i bolje bi mu bilo da je kupio neki stan, nego što renta automobile – priča jedan njegov dobro upućeni kolega iz posla.

1/7 Vidi galeriju Desingerica vozi besnog četvorotočkaša bez tablica Foto: Petar Aleksić

Nije poznato da li Deingirica u vlasništvu ima sve automobile koje je vozio, ali i da ih ima, pitanje je gde ih parikira, pošto ih ima preko deset.

– To je samo za slikanje. Desingirica mora da proživi mladost, pa setite se samo šta je radio dok je bio mlad. Zarađivao je tako što je statirao u emisijama, kao što su neki Karamelni neki ljubavni jadi, gde je glumio muškarca koji vara. Zna on da njegovih pet minuta neće dugo potrajati, pa veli ajde da se živi za sve vreme koliko traje. Pa pogledajte ga u Pinkovim zvezdama od njega ljudi ne mogu doći do reči, jer non-stop priča i privlači pažnju na sebe. Srećom i to se polako završava i on je toga svestan, pa jaše na ovom poslednjem talasu, kako bi iskoristio što više može – završava izvor.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: