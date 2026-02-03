Slušaj vest

Zoran Pejić Peja, poznat po svom vedrom duhu i razigranom temperamentu, otvoreno je pričao o svom životu, karijeri, porodici, ali i vezi sina Jovana Pejića i Ene Čolić.

Voditelj je govorio o svom poslu, angažmanima na svadbama i privatnim proslavama, kao i o tome kako ceni profesionalizam i pažnju svojih klijenata, naročito onih iz inostranstva.

Na samom početku, Peja je otkrio kakvog je zdravlja.

- Odlično sam, ja nisam od onih ljudi koji kad mu je teško, kažem da mi je teško, ja sam uvek dobro. Kažu: "Bog čuje šta ti govoriš", i ako čuje da si dobro, on kaže: "Daj mu još, da bude još bolje". Ne treba govoriti "Nisam dobro", ljudi govore nema posla, ne kukajte, sve je dobro. Kakve su ti misli, takav ti je život. Kod mene je sve cakum pakum, nekako to sve složim i upakujem lepo. Čini mi se da ceo život držim u svojim rukama. Navikao sam da celu porodicu, familiju da ih usmeravam, pomažem kad zatreba, brinem o svima, drago mi je zbog toga, možda je to i moj životni zadatak.

Uživa u svom poslu

- Stvarno ne stajem, svadbe, veselja. Dosta se ljudi ženi i venčava, pa se razvedu, pa se ponovo žene, venčavaju, pa me zovu 3-4 puta. Vidim poznat mi čovek, a on meni kaže: "Peki, ovo mi je treća svadba koju ti radiš." Nije mi drago što se to tako dešava, ali mi je drago da se družim sa ljudima. Ne znam gde sam, putujem, ne kačim na profilima kad radim, zbog poreza (smeh), da mi porez ne bi bio veliki - kaže on i otkriva kako je raditi privatna slavlja:

- Uvek ima anegdota, priča, dok putujemo uvek se neko pogubi, pa dok ga nađemo, muzičar dođe, pa ne može da nađe salu. Čini mi se da su nas ranije malo više poštovali, dolazili su automobilima na aerodrom po nas, odvozili, ispraćali. Mnogo više su nam davali na značaju, da li je ova mladež pojednostavila sve, čini mi se da je tu stala pažnja naših dragih zemljaka kod kojih radimo. Ne mogu da grešim dušu, mene baš dočekaju i isprate, a vidi da neko od pevača kada dođe, kažu: “Pošalji mu adresu gde je sala i da dođe tu”, žao mi je tih ljudi. Nekada je bilo pa te sačekaju, odvedu na večeru, na primer, Pariz, dođu tri-četiri auta, to su gospoda koja diktiraju modu. Ljudi koji barabar sa Kristijanom Ronaldom, baš u tom nivou. Neverovatno koliko su pametni, spremni, bogati, sačekaju nas, odvedu nas na večeru, Šanzelize, školjke, škampi, to ostane uspomena za ceo život.

Zoran Pejić je otkrio i kako se kotira cena kada je u pitanju njegov angažman, te da li radi i bez naplate.

- Ovo je moj posao, mogu da odem kod prijatelja i odradim to prijateljski, moj posao zahteva da ima cenu. Ako imaš svoj neki kredibilitet, ako imaš status estradnog umetnika to i zahteva da imaš svoju cenu. Od svih voditelja, ja sam najskuplji i razlika u ceni je po 10 puta naspram nekog kolege. Kada me čovek zove i pita: “Pejo, koliko košta tvoja usluga?”, ja pitam koliko se radi sati, jer je jedna cena ako radim šest sati, a sasvim druga ako radim 15. Dešavalo mi se i da 20 sati radim, spavam dva sata i idem u salu. Onda ja kažem cenu, a on: “Pa Peki brate, ovaj će mi doći za toliko i toliko”, ja kažem: “Okej, uzmi ti njega, ali nemoj da me zoveš usred veselja, kasni torta, pobio se prijatelj jer nije bila ta pesma,” na sve moraš da gledaš. Sve ima svoju cenu.

Na pitanje kako izgleda Pejin život van reflektora, kaže:

- Malo sam više opušteniji, ovako sam više poslovan, razmišljam šta ću da kažem, da budem pametan, da ne ispadnem glup. Kod kuće sam opušten i ne razmišljam da li ću da ispadnem glup jednom ili pet puta, nije mi bitno, bitno mi je da se ljudi oko mene osećaju prijatno, da su nasmejani, da se šalimo. Volim društvo, prijatelje, stalno idemo na ručkove. Ja lepo zaradim, ali i lepo potrošim.

O malom Peji

- Što se Jovana tiče, drago mi je što je nasledio to od mene, da mu je retorika na visokom nivou, skidamo i kapu njemu, završio je i fakultet, ja sam čovek koji je završio Višu školu, pa sam donekle podigao tu retoriku na nivo naroda, i zato je mene narod zavoleo, jer su videli nekog sličnog njima. Zbog toga sam ja i uspeo u životu. Ne zato što sam nešto pametan, već zato što sam bio običan i jednostavan.

Jovan i Ena su proveli božićne praznike kod Zlate Petrović u domu, a Peja kaže da je i on bio pozvan.

- Božić je proveden u domu, oni su bili kod Zlate, zvala me Zlata da dođem kod njih, ali za Božić se ne ide, da ne kažem u tuđu kuću (smeh). Ja to nisam praktikovao, jer kao budem kući, da bih bio tu cele godine, a ja kući nikad nisam. Hvala Zlati na pozivu, ali ja sam u fazonu da okupim moju rodbinu i prijatelje i Ena i Jovan su moja familija, ali kada dođe Božić, ja ih rado prepustim Zlati, jer njoj to mnogo znači. Njoj ne znači Nova godina, koliko joj znači Božić i njena slava. Drago mi je što je provela praznike sa njima i svojim unucima.

Peja je upitan i da li voli svoju bivšu suprugu Zlatu Petrović sa kojom ima sina Jovana.

- Svaku svoju ženu sa kojom sam bio ja volim, prvenstveno poštujem i kroz to poštovanje se izražava ljubav. Kad ga poštuješ, pokazuješ da ga ceniš. Ne mogu ja da kažem da nekog ne volim, pa sa tim nekim sam ja živeo, taj neko je jeo sa mnom hleb, ovaj skuplji (smeh), soli se jelo, treba biti čovek. Ako sa nekim ne možeš, treba da ga poštuješ, ceniš i da mu zahvališ za period koji ti je pružio. Ja se stvarno zahvaljujem svim ženama koje su me volele - rekao je on ističući da veruje u Eninu i Pejinu ljubav:

- Čini mi se da sam ja prvi prepoznao tu ljubav, što se ne bi reklo po meni, jer ja imam dva promašena braka. Prepoznao sam tu njihovu ljubav, energiju, spoj jedinstva da dve osobe dišu jednim plućima, stvarno su stvoreni jedno za drugo. Jovan je onako u fazonu baje, a Ena.. Kao da su zamenili uloge, Jovan kao da ima 31, a Ena 26. Meni je to super. Svi mi treba da čuvamo to dete u sebi. Svi treba da živimo dok sudija ne odsvira kraj. Sa 60,70 godina, pravite decu, ko je rekao da ne treba. Moja braća Romi su najpametniji ljudi na svetu, oni pet generacija imaju iza sebe.

Priželjkuje unuke, ali i još dece

- Želim unučiće, ali imam želju da imam još dece. Nisam ja u onom fazonu - sve što sam uradio u životu sam uradio pogrešno, a u stvari sve je ispalo dobro. Gde sam pogrešio - nemam stalni brak, ono 40-50 godina, moji roditelji su se upoznali sa 18 godina, majka je imala 18, tata 27, ceo život su proživeli zajedno. Moja mama pamti samo mog oca, a otac pamti majku, sad je došlo vreme od muža ideš kod muža. Moja majka je divna osoba, poštena, časna žena, ona je kao poklon od mene za 80-i rođendan dobila zube, iste kao ja. Treba živeti, šta ako ima 80 godina da sedi kod kuće, ne, uživaj u životu. Jednom se igra utakmica, odigraj je kako treba.

Peja se ne libi da prizna da sebi priželjkuje i još koji brak, a samim tim i brojniju porodicu.

- Da, da, ja čekam, ne treći, nego 33-i. Brakovi mi idu na 5-6 godina, ne znam šta se desi tu kod mene, ne valja. Ako doživim 80 godina kao moja majka, mogu da izguram još tri - četiri braka - kaže on i otkriva šta nežnija polovina mora da ima da bi ga osvojila:

- Mora da me voli, ne tražim puno, da voli mene, ne mene kao čoveka sa televizije, nego mene kao mene. Voleo bih da me voli, poštuje, ceni, ništa drugo, sve ostalo prepusti meni.

Peja ne krije da obožava žene, kao i da mu nedostaje ta stabilnost bračne zajednice, te da mu je gotovo krivo što brak sa Zlatom nije opstao duže.

- Ja to kažem pogrešno zato što nismo uspeli da budemo 40 godina u braku, ne mogu da kažem da mi je krivo, ali možda mi nedostaje. Kad dođu godine, čovek poželi mirnu luku. Ja sam tog nemirnog duha, 5-6 godina i ćao, ja stvarno poštujem svaku devojku koja je bila sa mnom, da li je veza, devojka, za noć, ja sve poštujem. Čovek sam koji obožava žene - kaže on i otkriva kako savetuje sina kada je ljubavni život u pitanju:

- Sina savetujem da se ne ugleda na tatu, nego da bude svoj i da ima brak za ceo život. Nemoj sine da gledaš šta tata radi, nije to dobro.

Kurir.rs/Blic

