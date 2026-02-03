Slušaj vest

Influenser Luka Obradović poznatiji kao Luka Silni, izazvao je Jovana Radulovića Jodžira na boks meč.

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, napravio je prvi BFC - Baka Fighting Championship, borilački spektakl u kojem su učestvovali brojni influenseri i jutjuberi, među kojima je bio i influenser Luka Silni.

Centralni događaj večeri bio je duel između Luke Obradovića, poznatijeg kao Luka Silni, i Bobana Rajovića, zvanog Mali Bobi. Luka je odneo pobedu i nagradu od 10.000 evra zajedno sa bonusom od 1.000 evra, što znači da je ukupno osvojio 11.000 evra od borbe.

Luka želi boks meč sa Jodžirom

Nakon što je meč završen, Luka je na borbu izazvao i influensera Jovana Radulovića Jodžira.

- Što bi rekao naš narod, ima neki šljunak da nam se istovari ovde Jodžire - obratio se Luka Silni Jodžiru.

Sa njegovom izjavom se nisu složili mnogi korisnici društvenih mreža, koji su uputili brojne negativne komentare, napisavši da je Luka neprofesionalan.

"Ovo je jako bezobrazno, da jedan amaterski bokser proziva UFC borca i svetskog prvaka Jodžira. Još na to sve ga nazove šljunkom", glasio je jedan od komentara.

