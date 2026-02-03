Slušaj vest

Pevaču Emiru Đuloviću nedavno je blokiran pristup Instagram nalogu nakon što je prijavljen za uznemiravanje. Nakon kratke pauze na mrežama, on je uspeo da povrati svoj nalog.

Naime, Emir je pre nekoliko dana otkrio kako je došlo do problema sa njegovim profilom.

- Pokušao sam da se ulogujem na Instagram, ali nisam uspeo. Desilo se to da me je, verovali ili ne, zeznula veštačka inteligencija. Ugasili su mi profil uz obrazloženje da je došlo do se**ualnog uznemiravanja, što apsolutno nije tačno. Ne pišem nikome takve poruke. Čovek koji je zadužen za to kaže da nisam jedini sa tim problemom, ima ih mnogo. Izgleda da je za sve kriva veštačka inteligencija - rekao je tada on za Kurir.

Nakon što se obratio stručnim licima za pomoć, on je dobio odgovor putem mejla gde su ga obavestili da su problemi rešeni i da može ponovo da koristi nalog.

Rasplakao se

Podsetimo, Emir se nedavno rasplakao dok je govorio o smrti voljenih.

- E… Malo pre ste pomenuli da je potreban neki period. Ja ne znam da li postoji uopšte ikakav period da to može da, pogotovo sa ljudima sa kojima ste… Pa i da krenem i sa mamine strane deda, nena, nekako sam tako vezan od samog početka, od mog detinjstva, uvek bio vezan za sve njih. I onda ja kad god da dođem u tu kuću, uvek mi na um padne da će tu negde… - rekao je on za Blic.

