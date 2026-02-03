Slušaj vest

Tokom emisije u "Zadruzi 9 Eliti" došlo je do žestokog sukoba, jer je Jovana Tomić Matora raskrinkala odnos Bore Santane i Uroša Stanića.

Voditelj Milan Milošević pokrenuo je vruću temu koja se ticala sukoba Jovane Tomić Matore i Bore Santane, a ono što je usledilo ostavilo je ukućane u šoku.

Jovana Tomić Matora je javno optužila Boru Santanu da je prešao granicu prijateljstva sa učesnikom Urošem Stanićem, iznoseći detalje iz spavaće sobe koji su do sada bili skriveni od očiju ostalih takmičara.

- Ja sam videla da te je Uroš poljubio u usta. Ono ležanje sa njim u krevetu, mazio te je nogom, rekla je Matora bez dlake na jeziku i dodala:

- Posle smo ti krivi Miki i ja... ne, sam si kriv. Ljudi, mene je sramota ponašanja ovog čoveka, rekla je u Zadruzi 9 Eliti.

Uroš priznao emocije, Bora "eksplodirao"

Situacija se dodatno zakomplikovala kada se u raspravu uključio i sam Bora, upitavši Uroša direktno zašto priča ljudima da je zaljubljen u njega. Stanić je dao neočekivan odgovor:

- Bio sam zaljubljen, više nisam - priznao je Uroš.

Bora je, vidno iznerviran, pokušao da se odbrani tvrdeći da su to priče ljudi koji ga ne vole, ali je potom napravio potez koji je mnoge zbunio.

- Sa Urošem ništa nemam, nikada nisam ni imao. Ovo govore učesnici koji me ne vole. Ja se neću truditi da negiram - izjavio je Bora, a zatim demonstrativno zaplesao sa Urošem pred svima.

Bora i Matora se potukli

Podsetimo, nedavno se desio haos u kući odabranih. U jednom momentu ona i Bora su se žestoko posvađali, pale su teške reči i uvrede. Jovana je nekadašnjeg prijatelja gađala i pljuvala, a onda i skočila na njega kako bi se fizički obračunala s njim.

- Ja opraštam svima, neka mi i oni oproste, ako mogu... Neka mi oprosti Bog, ne možeš da pobegneš od sudbine. Loše se osećam, zbog nekih situacija, povređena sam, ne emotivno. Ispao sam loš čovek, nema dobrote u meni, sve me ovo izjelo, imam gušenje svaku noć, ne znam kako ću to da rešim. Ne mogu da zaspim, pogubio sam se, pričam sam sa sobom, totalno sam izgubio koncept, kad si nesrećan u duši, emotivno razoren, džabe ti sve, džabe zlato i dukati, i kuće i kola, kad nemaš s kim da podeliš i da budeš srećan. Sve oko mene je lažno - rekao je Bora i nastavio:

- Nemam šta da kalkulišem, nominovaću Anitu jer je otišla u izolaciju, eto, neka se navikne, to je jedini razlog, ostale neću ni da spominjem. Matora mi nikad dobro nije želala, nikad me nije volela još u školi - zaključio je Bora.

- Ti si mene napadao jer si mislio da se Anastasija loži na mene - poručila mu je Matora.

