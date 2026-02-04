Slušaj vest

Pevač Zdravko Čolić, kom je bačena bomba na kuću na Dedinju, krajem devedesetih navodno je zelenašima platio dug svog brata Dragana Čolića, koji je iznosio 300.000 maraka.

Zdravko je krajem devedesetih godina, prema rečima Dragana Zurovca Kikija, bivšeg menadžera "Zabranjenog pušenja", bio u ozbiljnom problemu, kada je pomogao svom bratu koji je dugovao oko 300.000 maraka.

Zurovac je u podkastu "Gravitacija" izneo šokantne informacije, kada je rekao da je Čolić posle jedne turneje, sav novac koji je zaradio, morao da vrati biznismenu iz Bosne i pomogne rođenom bratu Draganu Čoliću, koji se zadužio kod zelenaša.

- Čola je zaradio 350.000 maraka i keš mu je dat, kako bi vratio dugove nekome iz Bosne, ne bih da otkrivam kome. Bio je dužan 150.000 i vratio je bratove dugove od 300.000 maraka koje je uzeo kod nekih zelenaša i bio sam spreman da mu pripremim posao koji je donosio milione - izjavio je Zurovac ranije u podkastu.

Bačena bomba

Na kuću pevača Zdravka Čolića jutros oko 5 sati bačena je eksplozivna naprava, a na lice mesta izašao je dežurni javni tužilac koji zajedno sa policijom utvrđuje sve okolnosti ovog incidenta.

Prema prvim saznanjima nema povređenih, ali je pričinjena materijalna šteta.

Kako se sumnja, nepoznata osoba bacila je ručnu bombu u dvorište porodične kuće, dok motiv napada za sada nije poznat.

Oglasio se Zdravko Čolić

Pevač Zdravko Čolić se povodom incidenta se oglasio i otkrio detalje.

- Trenutno sam van zemlje. Nalazim se u Zagrebu, gde završavam poslednje pesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu da su svi dobro. Razumem interes medija, ali moram istaći da su neke izjave u tekstovima medija protumačene na način koji ne odgovara pravom stanju stvari. Smatram da je važno da se informacije plasiraju odgovorno i na osnovu proverenih činjenica. Uviđaj je u toku i čekamo policijski izveštaj - izjavio je pevač za Unu.

Prema podacima sa terena vidljiva su oštećenja na fasadi vile, zaštitnoj orgadi i zelenilu ispred samog objekta. Oštećeno je i nekoliko automobila koji su bili parkirani u neposrednoj blizini.