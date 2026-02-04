Slušaj vest

Jelena Radanović, žena Slobe Radanovića, često komunicira sa svojim pratiocima na Instagramu gde govore na razne teme. Sada je tema bila ljubavna patnja, a ona je u jednom trenutku podelila njen i Slobin čet i iznenadila mnoge.

Naime, Sloba je nedavno objavio pesmu "Ko da nas nije ni bilo". U refrenu je otpevao stihove: "K'o kiša prođe sve što je srcu milo, nije to godina, dve, deset je godina lilo", a Jelena je pitala pratioce: "Koliko godina je "lilo" kod vas?".

Prepiska Jelene i Slobe Radanovića Foto: Printscreen/Instagram

 Mahom žene, govorile su o svojim razočarenjima, a na pitanje joj je odgovorio i Sloba što je ona javno podelila.

- Kod mene je lilo dok te nisam upoznao - napisao joj je on, što je Jelena odmah objavila.

Podsetimo, Jelena je nedavno otkrila da li bi Slobi oprostila prevaru.

- Pa prevaru generalno možda i bih, ali Sloba ne vara. Snažno se vezuje za žene. Ako se pojavi neka druga žena to nije neobavezno, nagonski, već znači da se zaljubio. Šta tu onda ima i može da se oprošta. Al ne brinite ovo vam je iz rubrike “neće se desiti” - napisala je Jelena.

