Ivana Šašić podelila je sliku sa Nebojšom, pokojnim mužem svoje koleginice Aleksandre Tadić Cipke, koja je ostala udovica sa samo 29 godina. Ivana se prijatelju obratila emotivnom porukom.

Ivana Šašić izrazila je svoju žal zbog smrti Nebojše.

- Prolaze, dani, meseci.... Nedostaje ono tvoje - napisala je uz sliku na kojoj su zagrljeni.

Ivana Šašić Foto: Printscreen/Instagram

podsetimo, pevačica Aleksandra Tadić Cipka u 29. godini sahranila je supruga Nebojšu, koji je bio stariji od nje 24 godine.

Aleksandra i Nebojša venčali su se u tajnosti nakon 10 godina veze, ali za njegovog života nije ga eksponirala u javnosti.

Inače, Cipka je na dan njegove smrti u jednoj objavi istakla da ih je život samo privremeno razdvojio.