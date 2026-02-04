Slušaj vest

Ivana Šašić podelila je sliku sa Nebojšom, pokojnim mužem svoje koleginice Aleksandre Tadić Cipke, koja je ostala udovica sa samo 29 godina. Ivana se prijatelju obratila emotivnom porukom.

Ivana Šašić izrazila je svoju žal zbog smrti Nebojše.

- Prolaze, dani, meseci.... Nedostaje ono tvoje - napisala je uz sliku na kojoj su zagrljeni.

Ivana Šašić
Ivana Šašić Foto: Printscreen/Instagram

podsetimo, pevačica Aleksandra Tadić Cipka u 29. godini sahranila je supruga Nebojšu, koji je bio stariji od nje 24 godine.

Aleksandra i Nebojša venčali su se u tajnosti nakon 10 godina veze, ali za njegovog života nije ga eksponirala u javnosti.

Inače, Cipka je na dan njegove smrti u jednoj objavi istakla da ih je život samo privremeno razdvojio.

- Moj najlepši, najbolji, najjači! Najvoljeniji na svetu! Na današnji dan smo se samo privremeno razdvojili…Živećeš večno jer to je najmanje što zaslužuješ! Zauvek tvoja Mica, samo za tebe i samo zbog tebe - napisala je pevačica na Instagramu.

Ne propustiteStarsNAŠA PEVAČICA HARALA ESTRADOM PA SE POSLE POROĐAJA POVUKLA: Na slici iz mladosti je ne biste prepoznali, a evo kako danas izgleda (FOTO)
ivana-sasic-2.jpg
Stars“DOBILA SAM KANCER U TRUDNOĆI, DETE JE BILO CRNO...” Pevačicu muž prevario sa 14 godina starijom, a sad kroz suze otkrila bolne detalje
ivana-damir-dervisagic.jpg
Stars"HVALA MUŽU ŠTO ME JE PREVARIO, REŠILA SAM SE BUDALE" Šok priznanje pevačice nakon razvoda zbog njegove preljube sa 14 godina starijom
sequence-01.01-20-41-18.still001.jpg
StarsŠOK PREOKRET! Bekuta tuži, Šašić se samo smeška: Ana pravdu potražila na sudu zbog navodnih uvreda!
ana bekuta ivana šašić