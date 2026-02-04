Slušaj vest

Ema Cepter Ćerka čuvenog Filipa Ceptera, veoma je aktivna je na društvenim mrežama. Ema na Instagramu deli detalje iz svog privatnog života. Sem luksiznih putovanja, fotografija sa jahte, iz luksuznih domova, voli i da pokaže kako se hrani. Sada je pokazala šta jede za doručak. Naime, Ema se hrani zdravo, a ujutru, kako je uslikala jede jogurt sa voćem.

U tanjiru je bilo bobičasto voće, maline, kupine, borovnice, kao i dva brazilska oraha. Inače, ovakav obrok košta oko 500 dinara.

Ema Cepter Foto: Printscreen/Instagram

Bogata naslednica

Ema Cepter živi luksuznim stilom, često boravi u inostranstvu, a pratioci na društvenim mrežama prate svaki njen korak – od putovanja i modnih kombinacija do društvenih događaja na kojima se pojavljuje. Kao članica ugledne porodice, mnogi veruju da će u budućnosti naslediti značajan deo porodičnog bogatstva.

Usvojena ćerka se obratila ocu

Ema se jednom prilikom javno na svom Instagram profilu obratila ocu, i uputila mu emotivne reči, koje govore u prilog njihovom divnom odnosu.

- Bilo bi ponižavajuće reći samo da sam ponosna na tebe. Zahvalna sam i uvek ću biti zahvalna za okruženje u kojem sam odrastala i što imam tako snažnu očevu figuru da vodi, ne samo mene, već i ogroman broj ljudi u koje je verovao - napisala je ona.

Ne zna ko su joj biološki roditelji

Inače, o Eminom životu se malo zna, a osim onoga što pokazuje na društvenim mrežama.

- U naš život ušla je jednog decembarskog dana 2000. godine i odmah se ugnezdila u naša srca gde je otvorila prostor koga tu ranije nije bilo. Lepo je kad čovek može da se ostvari kao stvaralac, pa da zatim postane roditelj, a još je lepše kada možete da ispravite nepravdu i umesto bola stvorite – ljubav. Meni se dogodilo i prvo i drugo - rekla je Madlena jednom prilikom.