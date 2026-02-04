Slušaj vest

Pevačica Zlata Petrović otvoreno je govorila u emisiji "Amidži šou" o svom ljubavnom životu i priznala da je više ne zanima u njenim godinama. Reper Dragomir Despić Desingerica nije štedeo reči, te je nastala šok rasprava u studiju.

- Moj ljubavni život je nikakav. Ja sam svoje odradila, kad sam se davala, davala sam se 300 posto na sat. Više nisam u tom fazonu, ne mogu ništa, neće duša, neće srce... Ne mogu ništa protiv sebe, šta mi da radimo, da plačemo jedno pored drugog - rekla je Zlata, a Desingerica je šokirao sve.

- Ja bih se taslačio da sam žesnko. Širiš leptira... - rekao je Despić.

1/6 Vidi galeriju Zlata Petrović i Desingerica Foto: Printscreen

- Pa šta sam? Stoka, šta da širiš. Pre ću da nekog grlim i ljubim. Ja mnogo volim sebe. Ne prodajem sebe ni za šta na ovom svetu - poručila je Zlata.

- Zamisli, ja ljubim te i mazim, a dole ne radi ništa, a ti leptira uvek možeš da širiš. Zmiju nikad nisi imala, ja leptira uvek mogu da napravim sa druge strane. Zlato, ja tebi mogu da pružim ljubav, da se mazimo, ali kad dođe do ljubavi, mora da dođe do leptira kad tad - rekao je Desingerica.

- Ja sam bila u tvojim godinama, ti u mojim nisi. Satkani smo od hormona - poručila je pevačica.