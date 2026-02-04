POLICIJA POSEDUJE SNIMAK! Sigurnosne kamere zabeležile trenutak kada dva napadača prilaze ogradi i bacaju kašikaru na Čolinu vilu
Na vili Zdravka Čolića na Dedinju sigurnosne kamere zabeležile su trenutak kada su dvojica NN muškaraca juče, tačno u 5 sati ujutru, bacila ručnu bombu na dom pevača. Kako prenose mediji, policija već poseduje video-materijal na kojem se vidi kako dvojica napadača prilaze ogradi i aktiviraju eksplozivnu napravu.
„Kašikaru“ su dvojica maskiranih muškaraca bacila direktno ka ulaznim vratima, a bomba je, prema nezvaničnim informacijama, eksplodirala na terasi kod samog ulaza i napravila veliku štetu.
Snimci sa video-nadzora fokus istrage koju vodi Više javno tužilaštvo (VJT), jer se na njima vidi kretanje napadača pre i nakon same detonacije.
Oglasio se Zdravko Čolić
Pevač Zdravko Čolić se povodom incidenta se oglasio i otkrio detalje.
- Trenutno sam van zemlje. Nalazim se u Zagrebu, gde završavam poslednje pesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu da su svi dobro. Razumem interes medija, ali moram istaći da su neke izjave u tekstovima medija protumačene na način koji ne odgovara pravom stanju stvari. Smatram da je važno da se informacije plasiraju odgovorno i na osnovu proverenih činjenica. Uviđaj je u toku i čekamo policijski izveštaj - izjavio je pevač za Unu.
Prema podacima sa terena vidljiva su oštećenja na fasadi vile, zaštitnoj orgadi i zelenilu ispred samog objekta. Oštećeno je i nekoliko automobila koji su bili parkirani u neposrednoj blizini.
kurir.rs/telegraf