Slušaj vest

Na vili Zdravka Čolića na Dedinju sigurnosne kamere zabeležile su trenutak kada su dvojica NN muškaraca juče, tačno u 5 sati ujutru, bacila ručnu bombu na dom pevača. Kako prenose mediji, policija već poseduje video-materijal na kojem se vidi kako dvojica napadača prilaze ogradi i aktiviraju eksplozivnu napravu.

„Kašikaru“ su dvojica maskiranih muškaraca bacila direktno ka ulaznim vratima, a bomba je, prema nezvaničnim informacijama, eksplodirala na terasi kod samog ulaza i napravila veliku štetu.

Snimci sa video-nadzora fokus istrage koju vodi Više javno tužilaštvo (VJT), jer se na njima vidi kretanje napadača pre i nakon same detonacije.

1/8 Vidi galeriju Zdravko Čolić Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Petar Aleksić, Petar Aleksić

Oglasio se Zdravko Čolić

Pevač Zdravko Čolić se povodom incidenta se oglasio i otkrio detalje.

- Trenutno sam van zemlje. Nalazim se u Zagrebu, gde završavam poslednje pesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu da su svi dobro. Razumem interes medija, ali moram istaći da su neke izjave u tekstovima medija protumačene na način koji ne odgovara pravom stanju stvari. Smatram da je važno da se informacije plasiraju odgovorno i na osnovu proverenih činjenica. Uviđaj je u toku i čekamo policijski izveštaj - izjavio je pevač za Unu.

Dvorište vile Zdravka Čolića Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Prema podacima sa terena vidljiva su oštećenja na fasadi vile, zaštitnoj orgadi i zelenilu ispred samog objekta. Oštećeno je i nekoliko automobila koji su bili parkirani u neposrednoj blizini.

Vila Zdravka Čolića Izvor: Kurir/Petar Aleksić