Na vili Zdravka Čolića na Dedinju sigurnosne kamere zabeležile su trenutak kada su dvojica NN muškaraca u utorak, tačno u 5 sati ujutru, bacila ručnu bombu na dom pevača. U trenutku incidenta u vili je bila njegova ćerka Lara, a kako su pisali mediji, policiju je pozvala supruga pevača.

Velika balkanska zvezda živeo je u Sarajevu, gde je i rođen, jedno vreme čak i u Zagrebu, a skrasio se u prestonici Srbije. Bivši sugrađani Zdravka Čolića iz Sarajeva za legendarnog pevača imaju samo reči hvale i svi ga se sećaju samo po najlepšem.

Dok je živeo u tom gradu, Čola se nimalo nije isticao, niti pravio važan, iako je još u to vreme bio megapopularan širom regiona. Tamo je bio sve do početka devedesetih, kada je planuo rat, pa se s porodicom nastanio u Beogradu.

Pevač je stanovao u sarajevskom naselju Grbavica, a jedna od njegovih komšinica sa osmehom se prisetila bivšeg suseda.

- Eh, kad bi svi bili ko naš Čola, gde bi nam kraj bio? Uvek ga se sećamo po lepom. Žao nam je što ponekad ne svrati, ipak je ovde proveo najlepše godine. Odavde potiče i pola života je ovde proveo. Devojke su ludele za njim, dolazile su ovde i lupale mu na vrata da im otvori i da ih pusti u stan. Cela zgrada nam je bila u grafitima, pisale su mu ljubavne poruke i ostavljala poklone. Tri ili četiri puta smo morali da krečimo, ali nema veze. On je i veliki humanitarac i ima veliko srce. Slava ga nikad nije ponela. Kad je završen nesrećni rat, stan u našoj zgradi je odlučio da pokloni svom dobrom prijatelju iz Visokog, koji je postao ratni vojni invalid i koji je ostao bez svoje imovine. Voli Čola Sarajevo, posle je kupio još lepši i veći stan na Koševu - ispričala nam je ljubazna Sarajka, a mi smo se nakon razgovora s njom uputili u ovaj deo grada na Miljacki.

Podsetimo, pošto je prethodnog dana u ranim jutarnjim satima bačena eksplozivna naprava na porodičnu kuću Zdravka Čolića, javnost je ostala zatečena ovim nemilim događajem.

U trenutku incidenta, jedan od najvećih muzičkih imena na ovim prostorima nije se nalazio u Srbiji, već je, kako saznajemo, boravio u Zagrebu. U porodičnom domu bila je samo jedna pevačeva ćerka.

Tu informaciju za Kurir potvrdio je poznati estradni menadžer Adis Gojak, koji je ujedno i prvi komšija Čolića i jedan od prvih koji su se našli na licu mesta nakon incidenta.

- Video sam šta se dogodilo i jako mi je žao. Zdravko je u Zagrebu i trebalo bi da se uskoro vrati. Šta je tačno bilo, Bog sveti zna. Ovo je zaista jedna neprijatna i uznemirujuća situacija- rekao je Gojak za Kurir.

Prema njegovim rečima, detonaciju je čuo u ranim jutarnjim satima, ali u prvi mah nije ni slutio da je reč o napadu.

- Jutros sam oko pet sati čuo da se nešto dešava. Međutim, znate kako je, u ovom kraju se stalno zidaju nove kuće i zgrade, ima građevinskih radova, pa sam pomislio da su majstori nešto radili. Nikada ne bih mogao da pomislim da neko može da baci bombu na nečiju kuću. To je nedopustivo - rekao je Gojak, dodajući da nažalost uvek ima ljudi vođenih ljubomorom i lošim namerama.