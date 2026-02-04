UNIŠTEN LOKAL PRVOG MUŽA KAJE OSTOJIĆ: Razbijeno staklo, uništena vrata, evo šta je uzrok (FOTO/VIDEO)
U lokal brze hrane u centru Beograda, koji je u vlasništvu prvog supruga pevačice Katarina Kaja Ostojić, Nikola Dragojlović, poznatijeg kao Sova, došlo je do požara.
U utorak u 2.15 sati, u objektu brze hrane došlo je do požara u kojem je izgoreo šank. Nije bilo povređenih, niti druge štete. Prema nezvaničnim izjavama, najverovatnije se prethodno zapalila ukrasna sijalica.
Prva informacija o ovom incidentu je bila da je na lokal bačena eksplozivna naprava za koju nema zvanične potvrde.
Ekipa Kurira uputila se na lice mesta gde je vidljiva materijalna šteta na lokalu. Kako smo saznali, u incidentu nije bilo povređenih, dok je na lokalu vidljivi uništeni izlog i ulaz. Dragojlović ovaj lokal u centru grada drži sa poslovnim partnerom.
Poslali smo poruku Nikoli Dragojloviću, ali do puštanja teksta nije se javio, dok Kaja nije odgovarala na naše pozive i poruke.
Podsetimo, Nikola Dragojlović je javnosti poznat kao prvi suprug Katarine Kaje Ostojić, za kog se pevačica udala sa samo 19 godina, a iz tog braka imaju ćerku Nikolinu. Par se, veoma brzo pošto je dobio dete, razveo. Kaja i Nikola nisu ostali u dobrim odnosima, a pevačica je često u medijima isticala kako njen bivši muž ne vodi računa o njihovoj naslednici.
Podsećanja radi, Sova je ubrzo nakon razlaza s Kajom završio iza rešetaka, kako se tada pričalo zbog nedozvoljenog posedovanja oružja. Krajem juna 2009. posle velike potere opet je uhapšen. Na putu Užice-Zlatibor, Dragojlovića su lišili slobode zbog dilovanja narkotika i napada na službeno lice. Međutim, ovaj žestok momak u septembru 2012. je uspeo da pobegne iz zatvora Zabela, ali je pronađen i osuđen u Beču gde je proveo devet godina iza rešetaka.