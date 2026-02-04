Slušaj vest

U lokal brze hrane u centru Beograda, koji je u vlasništvu prvog supruga pevačice Katarina Kaja Ostojić, Nikola Dragojlović, poznatijeg kao Sova, došlo je u utorak u 2.15 sati do požara u kojem je izgoreo šank. Nije bilo povređenih, niti druge štete. Prema nezvaničnim izjavama, najverovatnije se prethodno zapalila ukrasna sijalica. Prva informacija o ovom incidentu je bila da je na lokal bačena eksplozivna naprava za koju nema zvanične potvrde.

Oglasio se tim pevačice Kaje Ostojić: 

- Kaja nema nikakav kontakt sa osobom s kojom ima ćerku, tako da nema ni komentar. Oni su se rastali pre više od 20 godina i nema razloga da se oglašava o ovoj temi, kao i da se oseća nebezbedno.

Ko je Nikola Dragojlović

Podsetimo, Nikola Dragojlović je javnosti poznat kao prvi suprug Katarine Kaje Ostojić, za kog se pevačica udala sa samo 19 godina, a iz tog braka imaju ćerku Nikolinu. Par se, veoma brzo pošto je dobio dete, razveo. Kaja i Nikola nisu ostali u dobrim odnosima, a pevačica je često u medijima isticala kako njen bivši muž ne vodi računa o njihovoj naslednici.

Podsećanja radi, Sova je ubrzo nakon razlaza s Kajom završio iza rešetaka, kako se tada pričalo zbog nedozvoljenog posedovanja oružja. Krajem juna 2009. posle velike potere opet je uhapšen. Na putu Užice-Zlatibor, Dragojlovića su lišili slobode zbog dilovanja narkotika i napada na službeno lice. Međutim, ovaj žestok momak u septembru 2012. je uspeo da pobegne iz zatvora Zabela, ali je pronađen i osuđen u Beču gde je proveo devet godina iza rešetaka.

