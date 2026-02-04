Slušaj vest

Nikola Dragojlović, prvi suprug Katarine Kaje Ostojić, čiji je lokal uništen, mesecima je tražio adekvatan prostor kako bi otvorio ugostiteljski objekat. Njegov blizak prijatelj nam je otkrio detalje.

- Nikola je rodom iz zlatiborskog kraja i želeo je da donese duh rodnog mesta u Beogradu, jer ovde živi. S poslovnim partnerom je dogovorio sve i počeo je da radi. Zbunjuje me što mu se dogodilo. Zvao sam ga jutros, ne javlja se. Ne mogu da ga dobijem, pa ne znam šta je pozadina ove priče - rekao nam je njegov blizak prijatelj koji je insistirao na anonimnosti.

Lokal Nikole Dragojlovića Foto: Privatna arhiva, Kurir

Kontaktirali smo i sa jednom od radnica.

- Jako sam se potresla. Nikolu poznajem i mogu da kažem da je mnogo dobar dečko i čovek. Od početka je bio korektan. Radovao se tom poslu i maksimalno je bio uključen u sve. Žao mi je što prolazi kroz ovu neprijatnost - rekla nam je radnica čije ime i prezime je poznato redakciji.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s Nikolom, ali nije dostupan za komentar. 

Izgoreo šank, uništena vrata i prozor

Podsetimo, u lokal brze hrane u centru Beograda, došlo je do požara u utorak u 2.15 sati, u kojem je navodeno izgoreo šank. Nije bilo povređenih, niti druge štete. Prema nezvaničnim izjavama, najverovatnije se prethodno zapalila ukrasna sijalica. Prva informacija o ovom incidentu je bila da je na lokal bačena eksplozivna naprava za koju nema zvanične potvrde.

Bačena bomba na lokal bivšeg muza kaje ostojić u kolarčevoj ulici Izvor: Kurir

Oglasio se PR tim pevačice Kaje Ostojić

Pevačica Kaja Ostojić, s kojim Dragojlović ima ćerku, nije želela da komentariše incident, ali se oglasio i nje

- Kaja nema nikakav kontakt sa osobom s kojom ima ćerku, tako da nema ni komentar. Oni su se rastali pre više od 20 godina i nema razloga da se oglašava o ovoj temi, kao i da se oseća nebezbedno.

