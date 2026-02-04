"MESECIMA TRAŽIO DOBAR LOKAL" Prijatelj i radnici u ŠOKU, otkrili sve o planovima prvog muža Kaje Ostojić
Nikola Dragojlović, prvi suprug Katarine Kaje Ostojić, čiji je lokal uništen, mesecima je tražio adekvatan prostor kako bi otvorio ugostiteljski objekat. Njegov blizak prijatelj nam je otkrio detalje.
- Nikola je rodom iz zlatiborskog kraja i želeo je da donese duh rodnog mesta u Beogradu, jer ovde živi. S poslovnim partnerom je dogovorio sve i počeo je da radi. Zbunjuje me što mu se dogodilo. Zvao sam ga jutros, ne javlja se. Ne mogu da ga dobijem, pa ne znam šta je pozadina ove priče - rekao nam je njegov blizak prijatelj koji je insistirao na anonimnosti.
Kontaktirali smo i sa jednom od radnica.
- Jako sam se potresla. Nikolu poznajem i mogu da kažem da je mnogo dobar dečko i čovek. Od početka je bio korektan. Radovao se tom poslu i maksimalno je bio uključen u sve. Žao mi je što prolazi kroz ovu neprijatnost - rekla nam je radnica čije ime i prezime je poznato redakciji.
Pokušali smo da stupimo u kontakt s Nikolom, ali nije dostupan za komentar.
Izgoreo šank, uništena vrata i prozor
Podsetimo, u lokal brze hrane u centru Beograda, došlo je do požara u utorak u 2.15 sati, u kojem je navodeno izgoreo šank. Nije bilo povređenih, niti druge štete. Prema nezvaničnim izjavama, najverovatnije se prethodno zapalila ukrasna sijalica. Prva informacija o ovom incidentu je bila da je na lokal bačena eksplozivna naprava za koju nema zvanične potvrde.
Oglasio se PR tim pevačice Kaje Ostojić
Pevačica Kaja Ostojić, s kojim Dragojlović ima ćerku, nije želela da komentariše incident, ali se oglasio i nje
- Kaja nema nikakav kontakt sa osobom s kojom ima ćerku, tako da nema ni komentar. Oni su se rastali pre više od 20 godina i nema razloga da se oglašava o ovoj temi, kao i da se oseća nebezbedno.