Ljubitelji dobre muzike imaće priliku da uživaju u posebnoj umetničkoj večeri 18. februara 2026. godine u Kulturnom centru Stara Pazova, gde će biti održan solistički koncert pod nazivom „Crna golubice“ renomiranog izvođača Slaviše Vujića. Početak koncerta zakazan je za 19.30 časova.

Slaviša Vujić, poznat po emotivnim interpretacijama i snažnoj vezi sa publikom, ovom prilikom predstaviće se u pratnji Orkestra Gorana Todorovića, koji važi za jedan od najcenjenijih orkestara na domaćoj muzičkoj sceni. Njihova zajednička saradnja obećava veče ispunjeno vrhunskim aranžmanima, tradicijom i savremenim muzičkim izrazom.

Posebnu simboliku koncertu daje činjenica da je Slaviša Vujić svoje muzičke početke započeo upravo u Staroj Pazovi, gde je načinio prve značajne korake na muzičkoj sceni. Nastup u ovom gradu, stoga, ima i lični značaj za samog izvođača.

Posebnu draž koncertu daće i specijalni gost Mirko Maletić, kao i gosti iznenađenja, čija imena organizatori za sada drže u tajnosti, dodatno podižući interesovanje publike.

Naziv koncerta „Crna golubice“ simbolično najavljuje snažne emocije, sevdah i priče iz života pretočene u pesmu, po čemu je Vujić i prepoznatljiv. Očekuje se repertoar koji će spojiti tradicionalne motive sa modernim muzičkim senzibilitetom, stvarajući jedinstven doživljaj za sve generacije.

Koncert u Staroj Pazovi deo je šire koncertne aktivnosti Slaviše Vujića, u okviru koje će se, pored ovog nastupa, koncerti održati i u drugim gradovima Srbije, među kojima su Novi Sad, Niš i još nekoliko gradova, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

