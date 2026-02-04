Slušaj vest

Pevačica Tea Tairović održaće koncert u Areni u Podgorici 4. aprila Nakon odmora na Maldivima vratila se poslovnim obavezama i brojnim nastupima budući da je njen kalendar gotovo popunjen za celu godinu!

Ono što je sve obradovalo u Crnoj Gori jeste vest da je pevačica zakazala svoj prvi solistički koncert u Podgoric, karte su buknule u jednom danu.

- Jako se radujem prvom solističkom koncertu u Podgorici! Poznato je da se godinama unazad uspešno družimo tokom leta na Crnogorskom primorju, ali ovo će biti nešto potpuno drugačije i posebno! Sa svojim timom saradnika već spremam nastup tako da obećavam noć punu euforije, pozitivne energije, pesme, igre i ljubavi - rekla je Tea za medije.

Podsetimo, Tea, koja je prošle godine objavila čak dva albuma kojima je oborila sve rekorde slušanosti, nedavno je boravila na medenom mesecu sa suprugom Ivanom Vardajem. Njih dvoje su odabrali Maldive gde su maksimalno uživali, a po povratku se pevačica pohvalila novinarima na aerodromu da je lepo pocrnela.

- Nisam se ja pržila džaba. Pocrnela sam. Napunila sam baterije, moglo je još malo - rekla je Tea kroz osmeh.