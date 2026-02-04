Slušaj vest

Malo je ljudi na estradnoj sceni čije tajne ne zna poznati voditlelj iz Crne Gore Božo Dobriša.

Voditelj je sinoć bio jedan od gostiju u emisiji "Amidži šou", gde je otkrio sočne tračeve domaće estradne scene.

Božo tvdi da je video jednog poznatog pevača u akciji sa svojim dečkom u moru, dok je njegova žena sve to gledala sa ležaljke i ispijala koktele.

- Postoji jedan pevač koji pored žene ima i dečka. Zlata ga zna. Na letovanje idu svi zajedno, žena zna. Mene je njegova žena zvala da o tome pričamo, ali nije mi nudila novac. Video sam ih na jednoj plaži u Budvi, ulazili su u vodu pevač i njegov dečko, a žena pored pije koktele i posmatra ih. Njih je možda malo strah od mene jer ja to znam. Taj pevač je iz Srbije, jako popularan pevač, Zlata ga zna odlično. Ne mogu da kažem, srušila bi se Jugoslavija kad bi se saznalo. Peva folk muziku, pravu narodnu muziku - rekao je Boža, pa nastavio:

- Stariji je, a u mladosti je važio za najvećeg ženskaroša. Sve Zlatine koleginice su možda i bile sa njim, možda ste i vi Zlato - naveo je Dobriša.

- Moji nisu, moji muškarci su voleli samo žene - rekla je Zlata Petrović, koja je bila gost sa Božom u emisiji.

Podsetimo, ranije je Božo Dobriša šokirao tvrdnjama o pevačima koji letuju u Crnoj Gori.

Božo Dobriša tvrdi da mnogi pevači u Crnoj Gori uživaju u tajnim vezama s transrodnim osobama, a ovamo se prave veliki frajeri.

- Da, posebno leti po jahtama. Muž jedne naše velike zvezde narodne muzike svakog leta uživa u društvu više transrodnih osoba na svojoj jahti. To se ovde zna.

Inače, Božo Dobriša je ranije govorio o gej aferi.

- U pitanju je jedan od najpopularnijih pevača u regionu i srećno je oženjen već dugo. On već godinama letuje u jednom od najluksuznijih hotela na primorju. Ima ogromne hitove koji obeležavaju svako leto ovde na moru. Njegov dečko je član njegovog tima, koji se od njega ne odvaja. Za taj posao je masno plaćen, a u stvari ne radi ama baš ništa. Žena ništa ne sumnja. Baš odlično izgleda za svoje godine. Prelepa je, ali je često na poslovnim i privatnim putovanjima po svetu s drugaricama i gleda svoja posla. Ovde u Crnoj Gori svi znaju da je on gej i, kad ga vide da dolazi s njim i da se čekiraju zajedno, svi umiru od smeha. To je javna tajna - tvrdi crnogorski voditelj.

