Na kuću Zdravka Čolićabačena je bomba, ali na svu sreću povređenih nije bilo. Pričinjena je veća materijalna šteta. U trenutku incidenta u vili je bila njegova ćerka Lara, a kako su pisali mediji, policiju je pozvala supruga pevača.

Naša ekipa posetila je Dedinje i jutro nakon što je incident prijavljen i policija izašla na lice mesta, kako bismo od pevačevih komšija saznali da li su u međuvremenu saznali ili čuli nešto novo. Tamo smo zatekli vozilo privatnog obezbeđenja i sekjuritija koji dežura ispred kuće Čolića, kako ih niko ne bi uznemirivao. Sve roletne na kući su spuštene, a svetlo na terasama upaljeno.

Ipak, uspeli smo da porazgovaramo s pevačevom komšinicom, koja je i dalje jako potrešena zbog eksplozije i ne može da dođe k sebi od šoka.

- Verujte, još sam u šoku od svega. Uznemireni smo svi, ovde se ovakve stvari ne dešavaju. Probudila me je jaka eksplozija, ta detonacija je bila kao kad je bilo bombardovanje. Strašno. Kome on smeta? Iz kuće ne izlazim od juče, strah me je. Sva sreća da nema povređenih. Na mojoj kući nema oštećenja. Uzeti su snimci sa kamera, pa ćemo videti. Ovde žive političari, estradnjaci, blizu su i ambasade. Ima i sumnjivih tipova. Ne znam šta bih vam rekla. Nadam se da će se sve ovde rešiti što pre, pa da normalno nastavimo život i svoje aktivnosti - rekla nam je komšinica.

Ćerke i žena očajne

Zanimalo nas je i da li je posle incidenta možda videla ili čula nešto o Zdravkovoj supruzi Aleksandri ili ćerkama Lari i Uni.

- Čula sam od naše zajedničke prijateljice da je Sandra van sebe od stresa, ona je i pozvala policiju. Zdravko je u Zagrebu, vratiće se kad završi šta ima tamo od posla. Lara je isto u šoku, plakala je juče ceo dan, jedva su je smirili. Zdravko ih je zvao i tešio da se ništa ne brinu i da će sve biti u redu. Mogu da zamislim kako mu je. On je čovek povučen, živi kao sav normalan svet. Ima svoju rutinu, brine o sebi, takva zvezda se ne rađa dva puta. Sve najlepše mogu da kažem i o njemu i porodici. Nadam se da ovo neće ostaviti posledice po njih - zaključila je naša sagovornica.

Sumnje na estradnog menadžera

Kako smo pisali, bombaški napad na kuću poznatog pevača naručio je jedan poznati estradni menadžer, prve su sumnje istražitelja koji rade na rasvetljavanju incidenta koji se dogodio na Dedinju.

Oglasio se Čola

Zdravko Čolić se povodom incidenta se oglasio i otkrio detalje.

- Trenutno sam van zemlje. Nalazim se u Zagrebu, gde završavam poslednje pesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu da su svi dobro. Razumem interes medija, ali moram istaći da su neke izjave u tekstovima medija protumačene na način koji ne odgovara pravom stanju stvari. Smatram da je važno da se informacije plasiraju odgovorno i na osnovu proverenih činjenica. Uviđaj je u toku i čekamo policijski izveštaj - izjavio je pevač za Unu.

