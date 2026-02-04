Slušaj vest

Ljiljana Jevremović, bivša ljubavnica folkera Dragan Kojića Kebe oglasila se nakon priča da se udaje. Ona je priznala da bračna ponuda stoji od novembra i da je išla da proba prsten.

- Istina je. Bračna ponuda stoji od novembra. Mi se znamo već deceniju, ali smo se nekako uvek mimoilazili. Samo sam otišla da probam prsten koji mu se dopao i mislim da ću odgovor dati na Dan zaljubljenih. On pojma nema da je sve ovo pre dva sata izašlo javno, mislim da će se radovati što sam otišla da probam - kazala je kratko Ljiljana.

Ljiljana u zlataru došla po skupoceni prsten

Ljiljanu smo uslikali u jednom beogradskom tržnom centru, gde je preuzela skupoceni verenički prsten.

Ljiljana je bila vidno raspoložena, nasmejana i opuštena, bez trunke one težine koja je godinama pratila njeno ime. Kako smo imali priliku da čujemo tokom kratkog telefonskog razgovora kojem smo slučajno prisustvovali, u šoping mol nije došla tek onako, već sa posebnim razlogom da preuzme verenički prsten koji ju je čekao u jednoj poznatoj zlatari. Upravo o tom detalju je, ne skrivajući emocije, razgovarala telefonom, a osmeh koji joj se nije skidao s lica govorio je više od bilo kakve potvrde.

1/4 Vidi galeriju Ljiljana Jevremović pronašla svoju sreću Foto: Kurir

Kako saznajemo budući mladoženja je privatnik kojeg godinama poznaje, a koji joj je pre nekoliko meseci otkrio svoja osećanja.

Život Jevremovićeve, kako je i sama u više navrata isticala, podseća na pravi roman pun preokreta, dramatičnih poglavlja, ali i velikih pobeda. Kao jedan od najuspešnijih tekstopisaca na domaćoj estradi, ostavila je neizbrisiv trag, potpisujući brojne hitove koji se i danas slušaju. Ipak, njen privatni život često je bio pod lupom javnosti, naročito nakon burnog odnosa sa Draganom Kojićem Kebom, koji je godinama punio novinske stupce.