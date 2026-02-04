Slušaj vest

Milica Todorović se porodila se u utorak u jednoj privatnoj klinici, a porođaj je prošao u najboljem redu. Ona će ostati nekoliko dana u bolnici sa sinom Bogdanom, a danas već prima posetu.

Milica Todorović se oseća dobro, pa je spremna za čestitke najbližih koji već u porodilištu žele da upoznaju njenog naslednika. Danas je u kliniku došla njena najbolja drugarica Bobana Živanović da joj čestita prinovu. U ruci je nosila nekoliko ukrasnih kesa iz kojih su virili ukrašeni pokloni i balone na kojima je pisalo: "Dobro došao, dečače".

Čuva matične ćelije

Milica Todorović donela je odluku da nakon porođaja sačuva matične ćelije, čime je, kako se navodi, želela da obezbedi dodatnu sigurnost i mogućnost lečenja u budućnosti. Ova odluka sve je češća među javnim ličnostima, ali i roditeljima koji žele da na vreme razmišljaju o zdravlju svoje dece.

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović blista u trudnoći Foto: Printscreen Instagram



Milica je, prema rečima izvora bliskog pevačici, ovu odluku donela promišljeno i bez dileme, smatrajući da je reč o važnoj investiciji u budućnost svoje porodice. Čuvanje matičnih ćelija nakon porođaja omogućava potencijalnu primenu u lečenju brojnih bolesti, zbog čega se sve više roditelja odlučuje na ovaj korak.

Staroslovensko ime

Bogdan spada u grupu staroslovenskih ličnih imena, jedno vreme je bilo zapostavljeno, a u poslednje vreme sve više dečaka tako zove.

Prema starim verovanjima, muška deca sa imenom Bogdan su bila "zaštićena od Boga" koji im je darivao dobro zdravlje, sreću i uspeh u životu, ili su pak bila prvorođena deca koja su "dugo i željno očekivana", odnosno čiji roditelji nisu dugo mogli da imaju potomstva. U tom slučaju deca nosila ovo ime, jer su "bogom dana".