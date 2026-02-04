Slušaj vest

Asmin Durdžić šokirao je javnost kada je sinoć u "Zadruzi 9 Eliti", bez blama molio za intimne odnose Saru Stojanović. On je po ulasku u rijaliti ostavio Staniju Dobrojević, nakon toga bacio oko na njenu drugaricu Maju Marinković, a na kraju završio sa trećom rijaliti učesnicom.

Asmin Durdžić i Sara Stojanović naprasno su se zbližili jer ju je on odabrao da ide sa njim u kuću Odabranih. Luka Vujović odmah je došao da ih posavetuje kad je video da leže zajedno.

- Ako te ponize, ti reci da ima ko da te brani, ako ti kaže neko ovo ono si, ono si, okej kaži ja služim za pražnjenje, ali bar me brani - rekao je Luka i nastavio:

- Kažeš: "Nisam ja kriva što biste vi volele da budete na mom mestu".

- Treba biti zahvalan - rekla je Sara, a Asmin je tad počeo da moli Saru za intimne odnose i poljupce.

Sara Stojanović ušla u Elitu 9 Foto: Printscreen

Ostavio Staniju, pa bacio oko na Maju

Inače, Asmin je po ulasku u Zadruzi 9 Elitu stavio tačku na vezu sa starletom Stanijom Dobrojević.

On je nakon toga priznao da gaji emocije prema Maji Marinković. Ipak, sada je u naletu očaja otišao dalje, te je nakon proslave završio sa Sarom Stojanović.

