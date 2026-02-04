Slušaj vest

Dragomir Despić Desingerica gostovao je sinoć u emisiji Amidži šou, pa je učestvovao u čuvenoj igrici ili - ili. Osin drugih pitanja, usledilo je i ono čuveno pitanje: Ceca ili Jeca?

Odgovor koji je Despić dao niko nije očekivao.

- Bio sam na Cecinim koncertima, sa njom se i čujem i družim. Imam i privatan kontakt sa njom, a sa Karleušom poslovni kontak, gotivim je, ali sa sa njom imam poslovni kontakt preko grupe. Sa Cecom imam baš privatni kontakt. Ceca je baš super, privatno se čujemo, a s Jelenom se gotivim, ali ona kaže da smo kontrabanda - rekao je Desingerica.

Desingerica sa ženom došao na proslavu Vikinog sina Foto: Damir Dervišagić

Osim mišljenja o ljutim rivalkama, Desingerica je otkrio i kako se Zorica Brunclik sa kojom ratuje u "Pinkovim zvezdama" ponaša prema njemu u pauzama snimanja, kao i da li su nekada popili piće.

- Nemamo nikakv kontakt. Čak i kada se okliznemo nekad da uđemo u lift, kao da smo neki duhovi, nemamo kontakt nikakav, rečima... Jedini kontakt smo imali kad sam se ja obratio Zlati - rekao je reper.

