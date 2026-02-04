Slušaj vest

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (POSKOK) objavilo je da je sarajevski reper Buba Koreli priznao krivicu za utaju poreza i da je iznos od 115.642 KM što je oko 57.321 evra, uplatio na račun Poreske uprave.

POSKOK je potvrdio optužnicu Posebnog odeljenja Federalnog tužilaštva FBiH i prihvatio sporazum o priznanju krivice protiv Amara Hodžića, zvanog Buba Koreli, rođenog 1989. godine u Sarajevu.

"Optuženi se tereti da je u periodu od 1. januara 2017. do 31. marta 2022. godine, kao poreski obveznik, svesno i sa namerom izbegao plaćanje davanja propisanih poreskim zakonodavstvom FBiH i doprinosa socijalnog osiguranja propisanih u Federaciji BiH, ne dajući tražene podatke o svojim stečenim oporezivim prihodima", navedeno je.

Postupajući suprotno odredbama zakona i izbegavajući uplatu poreza na dohodak i doprinosa za zdravstvo na prilive novčanih sredstava uplaćenih iz inostranstva, optuženi je u navedenom periodu stekao protivpravnu imovinsku korist i oštetio budžete i vanbudžetske fondove u Federaciji BiH u ukupnom iznosu od 115.642 KM, čime je počinio krivično delo poreska utaja iz člana 273. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH), u vezi sa članom 55. KZ Federacije BiH.

Optuženom je u celosti oduzeta imovinska korist stečena krivičnim delom, na način da je optuženi Amar Hodžić, kao poreski obveznik, svoj glavni poreski dug u potpunosti izmirio prema Poreskoj upravi FBiH.

Buba Koreli je već osuđivan za druga krivična dela i bio je u zatvoru, a 2019. godine je dobio godinu dana zatvora zbog trgovine narkoticima.