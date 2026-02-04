Slušaj vest

Pevačica Teodora Toković, pobednica muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“, ne krije da joj na privatnom planu cvetaju ruže. Atraktivna brineta već nekoliko meseci uživa u vezi sa zgodnim Nikolom, koji je, kako saznajemo, nekoliko godina mlađi od nje, a njihova romansa sve je vidljivija i na društvenim mrežama.

Teodora poslednjih nedelja sve češće objavljuje zajedničke fotografije sa novim partnerom, a po osmesima, prisnosti i komentarima fanova jasno je da je pevačica zaljubljena do ušiju. Iako se nije preterano oglašavala o detaljima veze, njeni pratioci su brzo povezali kockice i shvatili da je Nikola osvojio njeno srce.

Zanimljivo je i to da će se privatno i poslovno uskoro spojiti – Nikola će, prema informacijama bliskim pevačici, glumiti u Teodorinom novom muzičkom spotu. Tako će publika imati priliku da ih uskoro vidi zajedno i na malim ekranima, što je dodatno podgrejalo interesovanje javnosti. Mnogi već nagađaju da će upravo ta saradnja biti jedna od najkomentarisanijih na estradi u narednom periodu.

Podsetimo, Teodora je pre dva meseca objavila singl „Rođena pod suncem“, koji je za kratko vreme ostvario veliki uspeh. Pesma je naišla na odlične reakcije publike, a spot je na Jutjubu premašio milion pregleda, dok se visoko kotira i na Spotifaju i drugim striming platformama. Kritike su mahom pozitivne, a fanovi ističu da je pevačica ovim izdanjem pokazala zrelost i jasan muzički pravac.

Teodora je odrasla u muzičkoj porodici, budući da je njen očuh poznati kompozitor Milutin Popović Zahar, koji je već dve decenije u braku sa njenom majkom. Iako je imala snažnu podršku, Tokovićeva je karijeru gradila korak po korak, oslanjajući se pre svega na talenat i upornost.

Sudeći po svemu, Teodora je trenutno u fazi života u kojoj joj ide i na ljubavnom i na poslovnom planu, a publika s nestrpljenjem očekuje da vidi kako će izgledati njen novi spot – i kako će se snaći njen mlađi izabranik pred kamerama.