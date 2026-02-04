Slušaj vest

Zlata Petrović iskreno je u jednom potkastu otkrila da nikada nije pročitala nijednu knjigu, ali da ima drugu veštinu, a to je da dobro čita ljude.

Tokom gostovanja u podkastu "Markova vizija" pevačica je otvoreno priznala da književnost nije bila deo njenog života, ističući da joj to ne predstavlja nikakav problem.

Kako kaže, ona poseduje drugu vrstu inteligencije koja joj je važnija.

- Nikada nisam pročitala nijednu knjigu u životu, eto to i govori o nekim stvarima... - započela je pevačica, a zatim odmah objasnila šta smatra svojom prednošću u odnosu na ljude koji čitaju.

- Ali znam da čitam jako dobro ljude, tako da knjiga može da ti napiše šta god hoćeš, a tvoje oči nikad ne mogu, i gestikulacija, da me slaže slučajno - rekla je ponosno Zlata Petrović.

Pevačica smatra da je "ulična škola" i sposobnost procene ljudi mnogo bitnija od pisane reči.