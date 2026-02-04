Slušaj vest

Milica Todorović porodila se 3. februara 2026. godine, a svom nasledniku dala je ime Bogdan. Pevačica se i dalje nalazi u porodilištu, ali će uskoro izaći i sa svojim sinom se uputiti u stan, koji je kupila pre nekoliko godina.

Kako prenose mediji, kvadrat Miličinog stana vredi i do 5.000 evra, a u komšiliku joj je gotovo pola estrade. Milica Pavlović, Nadica Ademov, Katarina Grujić, Saša Kovačević,Sandra Afrika, ali i Miličin kum Stevan Anđelković. Ono što je zanimljivo, a tiče se ovog kompleksa, je to da postoji obezbeđenje na samom ulazu u kompleks, zabranjeno je snimanje kamerom, a i samo naselje je okovano kamerama.

Podsetimo, pobednica Zvezda Granda odrasla je u Kruševcu, a već nekoliko godina živi u luksuznom kompleksu u Novom Beogradu, gde cena po kvadratu ide i do pet hiljada evra.

Milica često odlazi u rodni Kruševac jer su tamo ostali da žive njeni roditelji, kao i druga rodbina.

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović Foto: ATA Images, ATA images

Poreklo imena Bogdan

Bogdan spada u grupu staroslovenskih ličnih imena, jedno vreme je bilo zapostavljeno, a u poslednje vreme sve više dečaka tako zove.

Prema starim verovanjima, muška deca sa imenom Bogdan su bila "zaštićena od Boga" koji im je darivao dobro zdravlje, sreću i uspeh u životu, ili su pak bila prvorođena deca koja su "dugo i željno očekivana", odnosno čiji roditelji nisu dugo mogli da imaju potomstva. U tom slučaju deca nosila ovo ime, jer su "bogom dana".