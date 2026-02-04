Slušaj vest

Milica Todorović porodila se 3. februara 2026. godine, a svom nasledniku dala je ime Bogdan. Pevačica se i dalje nalazi u porodilištu, ali će uskoro izaći i sa svojim sinom se uputiti u stan, koji je kupila pre nekoliko godina.

Kako prenose mediji, kvadrat Miličinog stana vredi i do 5.000 evra, a u komšiliku joj je gotovo pola estrade. Milica Pavlović, Nadica Ademov, Katarina Grujić, Saša Kovačević,Sandra Afrika, ali i Miličin kum Stevan Anđelković. Ono što je zanimljivo, a tiče se ovog kompleksa, je to da postoji obezbeđenje na samom ulazu u kompleks, zabranjeno je snimanje kamerom, a i samo naselje je okovano kamerama.

Podsetimo, pobednica Zvezda Granda odrasla je u Kruševcu, a već nekoliko godina živi u luksuznom kompleksu u Novom Beogradu, gde cena po kvadratu ide i do pet hiljada evra.

Milica često odlazi u rodni Kruševac jer su tamo ostali da žive njeni roditelji, kao i druga rodbina.

Milica Todorović Foto: ATA Images, ATA images

Poreklo imena Bogdan

Bogdan spada u grupu staroslovenskih ličnih imena, jedno vreme je bilo zapostavljeno, a u poslednje vreme sve više dečaka tako zove.

Prema starim verovanjima, muška deca sa imenom Bogdan su bila "zaštićena od Boga" koji im je darivao dobro zdravlje, sreću i uspeh u životu, ili su pak bila prvorođena deca koja su "dugo i željno očekivana", odnosno čiji roditelji nisu dugo mogli da imaju potomstva. U tom slučaju deca nosila ovo ime, jer su "bogom dana".

Kurir.rs

Ne propustiteStarsTAJNA POSETA MILICI TODOROVIĆ U PORODILIŠTU: Evo ko je prvi došao da je poseti dan nakon što je rodila Bogdana
Milica Todorović
StarsSLAVIĆA ĆUKTERAŠ POSLALA PORUKU MILICI TODOROVIĆ! Pevačica joj se obratila nakon porođaja, evo šta je rekla
0w9a1003.jpg
StarsEVO KOJE IME JE MILICA TODOROVIĆ DALA SINU! Tako se zove i jedan od najboljih srpskih košarkaša
Milica Todorović pokazala trudnički stomak
StarsKO JE OTAC DETETA MILICE TODOROVIĆ? Pevačica danas postala majka, a partnera krije kao zmija noge
0601-news1-zorana-jevtic.jpg