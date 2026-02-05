Slušaj vest

Alka Vuica objavila je srećnu vest – ženi se njen sin Arian. Nakon nastupa na Megadance partiju u zagrebačkoj Areni predstavila je devojku svog sina.

- Moja Dora Šitum, koja je inače vizažistkinja na Novoj TV, a uskoro i moja snaha, moram se pohvaliti - rekla je.

Dora je završila slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti, a danas stoji iza jednog studija, specijalizovanog za lepotu. Na njihovoj stranici stoji kako je Šitum akademska slikarka, šminkerka i edukatorka koja „s lakoćom spaja svoju tehničku preciznost s nežnošću i emocijom“.

U područje njene ekspertize spadaju umetničko slikanje i oslikavanje tela, kreiranje unikatnih vizuala i scenografija, kao i enterijera. Šitum takođe vodi radionice i edukacije, te se bavi ilustracijom i vizuelnim identitetom.

Kroz godine karijere sarađivala je s brojnim poznatim osobama, a jedna od poslednjih koju je „ulepšala“ bila je popularna pevačica i reperka Senidah, s kojom je radila na spotu „Ti i ja“.

Alka Vuica je žena koja je u svojoj mladosti žarila i palila mnoga muška srca. Na lepotu pevačice nije ostao imun ni Bajaga, a ni Bregović koji joj je i posvetio pesmu, a šuškalo se i da je bila sa oženjenim fudbalerom.

Alka Vuica promenila lični opis Foto: Instagram

Alka ne krije da je u dobrim odnosima sa svim bivšim ljubavima, a otvoreno je govorila o tome da je bila u zajednici sa oženjenima, ali i da se odlično slaže sa bivšim ženama svog prvog muža sa kojim ima sina.

Istakla je da je sa svim svojim bivšim ljubavima ostala prijatelj, sem sa oženjenim fudbalerom sa kojim je živela u vanbračnoj zajednici.