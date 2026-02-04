Slušaj vest

Na kuću Zdravka Čolića na Dedinju bačena je bomba. U bombaškom napadu niko nije stradao, ali je pričinjena ogromna materijalna šteta. Uviđaj na licu mesta obavili su policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a za počiniocima se i dalje traga.

Radiša Roskić, advokat, i Teodora Borozan, urednica na Kurir televiziji, govorili su u emisiji "Puls Srbije" o ovoj temi.

Teodora Borozan Foto: Kurir Televizija

- Verujem da da se desilo nekom drugom, odmah bi krenule priče "eto, ko zna sa kakvim ljudima se petlja". Svašta nešto bi se nagađalo, ali pošto je u pitanju Zdravko Čolić, njega vole sve generacije, znamo da živi miran i porodičan život - kaže Borozan i dodaje:

- Sve nas je šokirala ova informacija. Što se tiče uzroka, ima dosta spekulacija i ne možemo ništa sa sigurnošću sada da tvrdimo. Dosta priča dopire do medija i same javnosti. Mi u ovom momentu ne znamo ko je podmetnuo bombu, zbog čega i ko je trebao da bude meta.

"U ovom trenutku se ništa ne izuzima"

Roksić kaže da svaka istraga ima par osnovnih postulata, a jedan od najvažnijih je da se u preuzimanju istražnih radnji primeni metod eliminacije, što poredi sa "uspostavljanjem dijagnoze" u medicinskoj nauci:

Radiša Roksić Foto: Kurir Televizija

- U ovom trenutku se ništa ne izuzima, sve su prepostavke i sve se moraju potvrđivati ili odbacivati na osnovu proverenih činjenica. Iz razloga što je ta ličnost voljena, obožavana i cenjena. Moramo biti krajnje oprezni - kaže Roksić i dodaje:

- Dvojica maskiranih momaka u najjatraktivnijem delu Beograda koji je pokriven kamerama su se usudili da bace ofanzivnu bombu koje je opasno raprskavajuće sredstvo podobno da u istom momentu liši života više ljudi. Na sreću se to ovako završilo. Estrada je mesto gde se vrti ogroman novac i svakako da time i privlači ljude koji žive noću.

Kriminalni milje

Borozan kaže da je estrada neretko povezana sa kriminalnim miljeom, te da su i neki primeri bačenih bombi bili zbog udruživanja klanova i ljudi iz javnog života:

- Pre nepunih mesec dana su Acu Lukasa pokušali da ubiju, a i dalje ne znamo čija je meta bio.

Luksuzna vila Zdravka Čolića

Podsetimo, Čola živi u mirnom delu naselja sa suprugom Aleksandrom i ćerkama Unom, Zvezdanom i mlađom ćerkom Larom. Čolina vila je okružena zelenilom, ispred koje je veliko dvorište, dve kapije i visoke mere bezbednosti, koju on nikad nije isticao u javnosti.

Luksus, bazen i prelepa terasa je nešto što odlikuje dom Čolića.

1/8 Vidi galeriju Zdravko Čolić Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Petar Aleksić, Petar Aleksić

Sigurno jedan od najlepših delova kuće je dvorište u kome se nalazi bazen. Porodica dosta vremena provodi okružena prirodom, a Una svaki put koristi lepo vreme kako bi osunčala svoje zgodno telo.

Dom Čolića obiluje ogledalima, pa mlada Una koristi svaku priliku da uradi poneki "selfi". Za vreme letnjeg perioda, u dvorištu se nalazi i trambolina, za koju niko do sada nije znao da postoji. Nju je Una verovatno koristila kada je bila mlađa.

OGLASIO SE ADVOKT POVODOM BOMBE BAČENE NA VILU ZDRAVKA ČOLIĆA: "Povezani sa kriminalnim miljeom, vrti se ogroman novac?" Kamere usnimile nepoznate muškarce Izvor: Kurir televizija

