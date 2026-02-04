Slušaj vest

Pevačica, Iva Bojanović uskoro će po treći put postati mama, a dok je dvoje dece dobila iz braka sa prvim suprugom, Iva treće dete očekuje sa pevačem Jocom Stefanovićem.

Ona je objavila snimke na Instagramu na kojima se pohvalila da je aktivna trudnica, a ona je obukla helanke i kratku majicu pa je tako bio dominantan trudnički stomak.

Radila je vežbe van sprava, a onda je pokazala i da je sa njom na treningu Joca koji je nosio bokserske rukavice. Oni su pozirali zagrljeni, dok joj je pevač mazio stomak.

- Uvek uz mene, šta god da se desi - napisala je u opisu zajedničke fotografije.

Iva: "Joca je prihvatio moju decu iz prvog braka"

Iva Bojanović ima decu iz prvog braka, a Jovan je u nekoliko intervjua izjavio da je Ivinu decu prihvatio kao svoju, na šta je pevačica i te kako ponosna.

- To je prelepo čuti i prelepo doživeti. Zaista ih jeste prihvatio kao svoju decu i oni su njega jako zavoleli, tako da je ljubav obostrana. Ostala sam sama 2011. godine, sad je 2025. Da, bilo je teško, ali sam napomenula da kad nešto moraš izgubiš osećaj da je nešto teško, kad nešto moraš, to je to - rekla je ona otkrivajući da apsolutno nikakvu podršku partnera nije imala u odgajanju dece:

- Nisam imala podršku bivšeg partnera ni u jednom trenutku, finansijski tek ne. Na početku su deca vikendom išla kod njega, ali to se vremenom smanjivalo. Ne želim da pričam o njemu, totalno je nebitan u mom životu. Ti momenti ostavljaju posledice, ali je meni najviše bilo teško zbog njih, zato što su oni najviše podneli taj nedostatak, ja sam se trudila da im budem i otac i majka, doživela sam od sina kada je porastao da mi kaže: “Mama džabe se trudiš, ne možeš da mi budeš tata”. Ja sam se tu rasplakala. Nije to rekao da me povredi, već samo da me vrati u ulogu majke, da budem nežna i da budem mama, a očevi zna se kakvi su, oštriji. Ja sam morala da budem sve, bila sam i stroga i mama, ali ničega se ne kajem na današnji dan, jer vidim u kakva su dva bića oni danas porasli. Mi smo danas jako povezani.