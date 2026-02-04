Slušaj vest

Sonja Lazetić, supruga nekadašnjeg fudbalera Nikole Lazetića poslednjom objavom zabrinula je sve. Naime, ona se oglasila iz bolnice i otkrila da mora na operaciju.

A njen život bio je buran. Javnosti je postala poznata zbog uloge u filmu o kriminalcima "Vidimo se u čitulji".

Ona je tada imala 15 godina, bila ofarbana u plavo i pričala je o životu na visokoj nozi i tome kako želi da postane poznati fotomodel.

Prvi muž ubijen

Sonja iz braka sa kontroverznim biznismenom Goranom Marićem Maretom, koji je ubijen na Avali, ima dve ćerke i sina.

Brak sa Nikolom doneo joj je jednog dečaka, Nikolinog sina Luku, kojem je Sonja kao druga mama.

Sonja Lazetić danas živi na visokoj nozi i vlasnica je jednog poznatog prestoničkog restorana, a pored toga posvećena je braku sa bivšim fudbalerom i deci koja su njeno najveće bogatstvo.

Tajna Sonjinog besprekornog izgleda krije se u njenim redovnim i dobro čuvanim rutinama, ali komplimenti na račun njene linije dodatno dobijaju na težini kada se uzme u obzir da je rodila troje dece, što se na njenu figuru očlito nimalo nije odrazilo.

Sa mužem živi na Avali

Bivši fudbaler Nikola Lazetić i njegova supruga Sonja napustili su vilu na Dedinju i sebi sagradili pravi raj na Avali.

Dom Sonje i Nikole Lazetića na Avali odiše luksuzom. Raskošna vila je okružena zelenilom i svim prirodnim lepotama.

- Nikola i ja smo dosta dugo tražili gde ćemo da se nastanimo. Gledali smo razna mesta po Kosmaju i na Fruškoj gori, ali smo se na kraju ipak odlučili za Avalu - rekla je Sonja i dodala da su ona i bivši fudbaler kupili imanje na kojem se nalazi i šuma.

- Imamo čak i deo šume u okviru imanja. Za Avalu smo se odlučili jer je relativno blizu grada, a opet ćemo tamo imati svoj mir - izjavila je pre par godina supruga proslavljenog sportiste koja je čini se jedva dočekala da se skloni od gužve i prepusti prirodi.

