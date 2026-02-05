Slušaj vest

Harem girls prošle godine u ovo vreme bile su među najkomentarisanijim izvođačima na takmičenju Pesma za Evroviziju (PZE). Tako je i sada, ali možda ne kako su one očekivale. Njima je lani pobeda izmakla, bile su druge, ali ih poraz nije slomio pa su se prijavile i ove godine. Međutim, kako se može videti na društvenim mrežama i muzičkim platformama, pomenuti sastav ove godine nije oduševio publiku kako je to bili pre samo godinu dana.

Haremke su nakon pesme "Aladin", koja je prošle godine bila omiljena numera s pomenutog takmičenja, doživele ogromnu popularnost, a u želji da i ove godine opravdaju očekivanja publike kiksnule su, tvrde obožavaoci Evrovizije. Ono što su svi prokomentarisali jeste da njihova pesma "Bom, bom", s kojom će pokušati da se domognu Evrovizije, koja će ovog maja biti održana u Beču, previše liči na pesmu koja je već predstavljala Srbiju na ovom velikom takmičenju. U pitanju je "Loco, loco", kojom je ženska grupa Hjurikejn donela 15. mesto Srbiji 2021. godine. Ima onih koji su mišljenja da je "Bom, bom" kopija pesme "Hasta la Vista" iste grupe.

1/6 Vidi galeriju Harem Girls na PZE 2025 Foto: Printscreen/YouTube/RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal

Osim što obožavaoci ovog takmičenja nakon što je izašla pesma kažu da Harem gerls ove godine čak ni vizuelno ni ritmički nisu donele ništa novo, mnogo komentara upućeno je i Ivani Krunić, pevačici koja peva određene deonice. Nisu štedeli ni autore muzike i teksta, s tim da je najviše kritika upućeno Nemanji Antoniću, koji je i tvorac hita "Loco, loco".

- Neverovatno kako Antonić nema nikakvu "umetničku" progresiju otkako se pojavio do danas. Ovo zvuči identično kao "Hasta La Vista" iz 2020. godine i "Loco, loco" iz 2021. godine, a danas je 2026. Očekivao sam više, nažalost, ovo ovako više ne prolazi. Je l' zna ovaj Antonić da napravi nešto, a da nije "Loco, loco" itd.?! Kako od "Aladina" dođosmo do ovoga? Hjurikejn s Temua. Neuporediv Nastasijin vokal prošle godine i sad ovo bez nje flop. Da je pet ljudi pisalo ovaj tekst, to je najstrašnije. Ufff, haremke, prošla godina neuporedivo bolja. Baš sam se nadao da ćemo opet navijati, ali ovo nije to. Dokle više s recikliranjem? - samo su neki od komentara na Jutjubu, ali i na društvenoj mreži Iks.

Bilo je i onih, doduše manje, pozitivnih komentara i pratilaca kojima se ova pesma sviđa.



Međutim, članica Tita se oglasila na Iksu i odgovorila na negativne komentare.

- Prošle godine u ovo vreme bila je ista situacija. "Aladin" bez reakcija i nekih velikih predviđanja, potpuno potcenjen. Sad, ista priča, rekla bih, ali slušamo svoj instinkt i verujemo u nastup, maksimalno. Svakako će se mnogo toga svesti na žiri, ne brinem da ćemo publiku ubediti. Nemate pojma s čim ćemo doći i šta ćemo raditi na sceni - poručila je Tita.

Stupili smo u kontakt sa grupom, pa su i za Kurir prokomentarisale komentare:

- Pre svega, mi smo pesmom prezadovoljne i jako nam se dopada. To što nas publika već sada poredi sa uspešnim grupama, konkretno najvise sa grupom Hurricane, može samo da nam imponuje – to je znak da se cilja na sam vrh i najbolji mogući plasman. Navikle smo na različite komentare; setite se da je i prošle godine sa ,,Aladinom" bilo različitih utisaka, a onda je nastup sve ostavio bez daha. Ove godine obećavamo još viši nivo. Naš tim je nikad jači, pripreme su u punom jeku i jedva čekamo da vidite šta smo vam pripremile za drugo polufinale kada mi nastupamo - poručile su Harem girls i Ivana Krunić.