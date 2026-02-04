Slušaj vest

Učesnica rijaliti programa Elita 9, Anita Stanojlović danas je u razgovoru sa Radom Todorović otkrila da je veoma mlada postala majka, ali i da bi nakon sina volela da dobije i ćerku i to sa Lukom.

Anita Stanojlović je trenutno u ljubavi sa Lukom Vujovićem, bivšim verenikom aktuelne učesnice Aneli Ahmić, a o njenoj mogućoj trudnoći sa njim ranije su već kružile spekulacije. Čak je i ona sama sumnjala na istu.

Sada je već smislila i ime za dete, ukoliko se njena sumnja ispostavi kao tačna

- Volela bih da bude devojčica i imaće dva imena Nia Aleksija, kao zbog Lukinog Noe Nia i zbog mog Alekseja Aleksija, ako budem s Lukom - rekla je Anita.

- Sviđa mi se - istakla je Rada.

1/5 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen YouTube, Pink TV, ATA images

Krevet rešava probleme

Svađala se sa Lukom, pa se pomirili u krevetu

Anita Stanojlović i Luka Vujović žestoko su se posvađali nakon što je on pričao sa Majom Marinković. Anita nije mogla da sakrije ljubomoru, a onda su seli u dvorište da popričaju kako bi rešili situaciju.

Anita već neko vreme sumnja u Lukina osećanja, a bolna tačka su joj njegov odnos sa Majom Marinković i bivšom devojkom Aneli Ahmić.

Ovoga puta zamerila je partneru što je pričao sa Majom, a tom prilikom bio neprikladno obučen, samo u donjem vešu.

Nakon haosa i teških reči, par je pokušao da razgovara u dvorištu. Razgovor nije bio smiren, već je Anita sve vreme plakala, ali i vikala. Međutim, iako nije dobila izvinjenje, ona je prešla preko postupaka svog dečka. Nakon svađe i drame, njih dvoje su zaspali jedno kraj drugog u zajedničkom krevetu.

Pogledajte dodatni snimak: