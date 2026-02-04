Slušaj vest

Pevačica Nada Topčagić, koju su Hrvati nedavno nepravedno prozvali tvrdeći da živi na ivici egzistencije, govorila je o svojoj bogatoj karijeri i tom prilikom otkrila koje su joj pesme prvobitno bile namenjene, ali su kasnije postale veliki hitovi u izvedbi drugih pevača.

Foto: Nemanja Nikolić

- Kad bih ti rekla koje sam je hitove odbila ti bi se srušio. "Evo ti srce na dlanu" Bilje Jevtić "Pozdravi je, pozdravi" Miroslava Ilića, "Zlatnik" Tanje Savić... - rekla je Nada makedonskom šoumenu Bokiju 13 u čijem je podkastu gostovala sa koleginicom Zlatom Petrović.

Pesma "Zlatnik" kod Nade je bila čak četiri godine, otkrila je pevalčica, a uprkos insistiranju njenog supruga Zlatka ona nije želele da je snimi.

- I sad imam demo snimak. Zvala me je i pokojna Jelena, mi smo bili bliski nismo se odvajali od njih... Rekla sam joj "Neću tu pesmu da snimim, završimo sa tim". Zlatko mi je stalno puštao pesmu, ja sam mu govorila "Ne, ne preskači to" - ispričala je Topčagićeva.

Na pitanje voditelja zbog čega nije želila, da li joj se nešto nije dopalo ili je mislila da je pesma ukleta, Nada je potvrdila da joj je deo pesme bio sporan, ali je ostala misteriozna tvrdeći da nikada o tome neće javno govoriti.

- Nije ukleto, ali nije mi se dopalo. Reći ću samo "Zlatnik na oltaru", ti ćeš Zlato verovatno razumeti. Mislila sam da će me ljudi osuditi, zašto ja sad pevam to, i zbog toga ja ne otpevam "Zlatnik", a ta pesma je mogla biti kruna moje karijere. Stalno sam išla protiv sebe - konstatovala je pevačica, koja je u istom podkastu govorila i o nastupu u ratom zahvaćenom Vukovaru zbog kog je i danas osuđuju u Hrvatskoj.

Ima hobi da kopa po kontejnerima

Podsetimo, Nada Topčagić jedna je od naiskrenijih pevačica na domaćoj estradi. Pevačica odgovara na svako pitanje, a jednom prilikom je sama govorila o tome da ima "hobi" da kopa po kontenjerima.

- Prolazim ja pored jednog kontenjera i vidim jednu sliku. Razmišljam kako da nosim tu sliku, velika slika. Kako ću da nosim tu sliku, ogromna slika...Uzmem ja sliku stavim ispod kontenjera, pa odvedem Badžu (psa) da se prošeta kroz ceo grad, vratim se, uzmem sliku i odnesem je na procenu, a ona vredi 15.000 evra. Znaš ti kakve sam ja stvari uzela vrednih iz kontenjera. Pa to u svetu svi rade! Imam jednu kofu koju sam isto našla na istom mestu, kofa pravljena 1948. Ali ne skupljam ja svašta, odmah ja to vidim šta je dobro, a šta nije - rekla je Nada, a na pitanje Bokija šta je uradila sa tom slikom, odgovor je sve iznenadio:

- Prodali smo, za 15.000 evra. - odgovorila je Nada.