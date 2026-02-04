Slušaj vest

Murat Aslyguzin jedan je od učesnika Elite koji se nije istakao od samog početka ''Elite 9''. Međutim, kako je rijaliti odmicao, tako je on dospevao u sve veću žižu interesovanja.

Naime, pored toga što je imao brojne sukobe sa svojim cimerima, Murat je imao kraće avanture sa Sunčicom Bajić i Sarom Stojanović, dok sada ratuje sa Borom Santanom zbog naklonosti Anastasije Brčić.

Ne zna se puno o Muratu

Međutim, i pored toga što je Murat jedan od učesnika za kog važi da je bez dlake na jeziku, o njegovom životu se ne zna previše.

Postoje fotografije iz njegovih mlađih dana, na kojima se vidi da je Murat pasionirani ljubitelj sporta.

