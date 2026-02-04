Slušaj vest

Političar Čedomir Čeda Jovanović u žiži je interesovanja javnosti od razvoda od dugogodišnje supruge Jelene, nakon kog je počeo da živi sa bliskim prijateljem Aleksandrom Acom Kosom. Čeda je sad uživao u jednom lokalu, pa se oglasio na Instagramu.

- A da si rekla u vatru bih stao, da si rekla život bih ti dao i reka bi uzvodno potekla, da si rekla, samo da si rekla - čulo se u pesmi koju je Čeda Jovanović podelio na društvenim mrežama uz fotografiju, a numeru u originalu izvodi pokojni narodni pevač Milan Babić.

Čedu na crno-beloj fotki vidimo kako uživa u jednoj kafani, dok je ispred njega bila čaša vina koju je pridržavao s obe ruke.

Čeda Jovanović u kafani Foto: Printscreen

+Inače, Čeda Jovanović i njegova bivša žena Jelena stavili su tačku na brak dug dve i po decenije pre više od godinu dana. Tu informaciju potvrdio je sam Čeda tada, a nakon toga u javnosti su se pojavili detalji vezani za njihov odnos u periodu koji je prethodio odluci o razvodu.

Imao tajnu

Čeda Jovanović je od Jelene tada čak 45 dana krio da ide na operaciju pršljena, a ona je i te kako bila iznenađena kad je na kraju saznala sve.

Ona je u tom periodu bila na putovanju u Americi i, tek kada se vratila u Srbiju, videla je muža u kolicima.

Sa njim je za to vreme bio prijatelj Aleksandar Kos, koji mu se našao u najtežim životnim trenucima.

Čeda Jovanović i njegova porodica u obliku lutkica Foto: Ustupljena fotografija, Privatna arhiva, Instagram

Čedina bivša žena Jelena, inače, već neko vreme sa novim dečkom uživa u Americi.

