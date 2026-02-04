Slušaj vest

Voditelj Božo Dobriša je u emisiji kod Ognjena Amidžića potvrdio je da je od vlasnika televizije Pink, Željka Mitrovića, dobio stan na poklon u elitnom delu Beograda.

Kako je naveo, on se već uselio u novu nekretninu, a na njegovo priznanje reagovao je i sam Ognjen.

"Kupio mi je stan kao poklon za sva vremena, napokon sam se uselio", rekao je kroz osmeh Božo Dobriša, a Ognjen Amidžić je odmah reagovao:

"E onda nama Željko da da po jedan stan u Kotoru. Moraćemo da popričamo kako se dele ti stanovi, gde su bodovi, koliko ko ima bodova za stan, to ništa. Kako ti tako preko reda", rekao je Ognjen.

"Ja nisam odavde, vi ovde imate sve", govorio je Dobriša.

"Pravi se da je frajer, a uživa s transrodnim osobama"

Podsetimo, Božoje ranije šokirao tvrdnjama o pevačima koji letuju u Crnoj Gori.

Božo Dobriša tvrdi da mnogi pevači u Crnoj Gori uživaju u tajnim vezama s transrodnim osobama, a ovamo se prave veliki frajeri.

- Da, posebno leti po jahtama. Muž jedne naše velike zvezde narodne muzike svakog leta uživa u društvu više transrodnih osoba na svojoj jahti. To se ovde zna.

Božo Dobriša je ranije govorio o gej aferi.

- U pitanju je jedan od najpopularnijih pevača u regionu i srećno je oženjen već dugo. On već godinama letuje u jednom od najluksuznijih hotela na primorju. Ima ogromne hitove koji obeležavaju svako leto ovde na moru. Njegov dečko je član njegovog tima, koji se od njega ne odvaja. Za taj posao je masno plaćen, a u stvari ne radi ama baš ništa. Žena ništa ne sumnja. Baš odlično izgleda za svoje godine. Prelepa je, ali je često na poslovnim i privatnim putovanjima po svetu s drugaricama i gleda svoja posla. Ovde u Crnoj Gori svi znaju da je on gej i, kad ga vide da dolazi s njim i da se čekiraju zajedno, svi umiru od smeha. To je javna tajna - tvrdi crnogorski voditelj.

