Slušaj vest

Novinar i voditelj Božo Dobriša nedavno je gostovao u emisiji „Amidži šou“, gde je otvoreno priznao da mu je pevačica Ana Nikolić privlačna. Božo je otkrio da je tokom leta radio intervju sa Anom u Crnoj Gori, kada su se i javile njegove simpatije.

Božo Dobriša Foto: Privatna Arhiva

Kako su tada pisali mediji, ova situacija navodno se nije dopala Goranu Ratkoviću Raletu, koji je, prema navodima, napravio ljubomornu scenu i prekinuo intervju.

- Prema Ani Nikolić sam osetio privlačnost, ona me je čak ovog leta i gledala, ali Rale je bio tu, stalno mu se vraća. Kad je htela Raleta švalera, a ne Boža kavaljera... Možda će i hteti vremenom, ja je još čekam... Još ovu sezonu... - poručio je Božo i otkrio šta će se desiti ako Ana pristane da bude sa njim:

- Odmah idemo u opštinu prvo, pa u crkvu - poručio je Dobriša.

1/6 Vidi galeriju Božo Dobriša Foto: Privatna Arhiva, Dejan Milićević

"Pravi se da je frajer, a uživa s transrodnim osobama"

Podsetimo, Božoje ranije šokirao tvrdnjama o pevačima koji letuju u Crnoj Gori.

Božo Dobriša tvrdi da mnogi pevači u Crnoj Gori uživaju u tajnim vezama s transrodnim osobama, a ovamo se prave veliki frajeri.

- Da, posebno leti po jahtama. Muž jedne naše velike zvezde narodne muzike svakog leta uživa u društvu više transrodnih osoba na svojoj jahti. To se ovde zna.

Božo Dobriša je ranije govorio o gej aferi.

1/8 Vidi galeriju Božo Dobriša Foto: Privatna Arhiva

- U pitanju je jedan od najpopularnijih pevača u regionu i srećno je oženjen već dugo. On već godinama letuje u jednom od najluksuznijih hotela na primorju. Ima ogromne hitove koji obeležavaju svako leto ovde na moru. Njegov dečko je član njegovog tima, koji se od njega ne odvaja. Za taj posao je masno plaćen, a u stvari ne radi ama baš ništa. Žena ništa ne sumnja. Baš odlično izgleda za svoje godine. Prelepa je, ali je često na poslovnim i privatnim putovanjima po svetu s drugaricama i gleda svoja posla. Ovde u Crnoj Gori svi znaju da je on gej i, kad ga vide da dolazi s njim i da se čekiraju zajedno, svi umiru od smeha. To je javna tajna - tvrdi crnogorski voditelj.