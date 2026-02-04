Slušaj vest

Pop diva Jelena Karleuša važi za jednu od dama na estradi koja s posebnom pažnjom neguje svoj stil i to joj polazi za rukom. Kao i većina žena, veliki je ljubitelj torbi, a njen garderober obiluje luksuznim modelima.

Foto: Petar Aleksić

Svaki aksesoar pažljivo uklapa uz odevne kombinacije, a sada je još jednom pokazala da nosi titulu modne ikone i da ne štedi kada su u pitanju kvalitetni komadi, naročito oni sa potpisom svetski poznatih brendova.

Naime, Karleuša se oglasila na društvenim mrežama i pohvalila novom torbom, čija se cena na tržištu polovnih luksuznih proizvoda kreće i do 30.000 evra. Reč je o prestižnom modelu modne kuće Hermes – čuvenoj Birkin torbi, koja je poznata po tome što se dugo čeka i teško dolazi do nje.

Iako puna cena nove torbe nije poznata, na specijalizovanim sajtovima za prodaju polovnih brendiranih komada ovaj model dostiže vrtoglave iznose. Iako su mnogi brendovi, ali i nepoznate modne kuće, kopirali ovaj dizajn i nude ga po znatno nižim cenama, razlika između originala i kopije lako je uočljiva.

Foto: Preent Screen

Neće pokretati spor protiv Dušak zbog upada u stan

Podsetimo, JK nam je po povratku iz Dubaija, rekla da više neće komentarisati bivšeg supruga.

- Neću pokretati sudske postupke. Zbog moje dece ja sam jako blaga, biram reči, mislim da su od drugo roditelja već dovoljno izložene stresu. Ne želim da dodatno pravim haos. Sve što želite da znate o njemu, pitajte njega. Mi smo se razveli, više nemam nikakve veze sa tim čovekom. Pogotovo posle svega ovog što se desilo. Ovo što se desilo je užasna katastrofa. Veliki stres i za mene i za moju decu, ali prošlo je i idemo dalje - istakla je Karleuša za Kurir.

Ne plaća alimentaciju

Podsetimo, Karleuša je više puta istakla da nije u dobrim odnosima sa Tošićem nakon razvoda i da između njih nema komunikacije, iako, kako je rekla, njihove ćerke sa ocem imaju normalan odnos. Pevačica je takođe istakla i tvrdnje da njen bivši suprug ne plaća alimentaciju za njihove ćerke Atinu i Niku Tošić, ali da veruje kako će država sve to regulisati.

