Hana Hadžiavdagić, poznata je voditeljka iz Bosne i Hercegovine koja svoje stavove iznosi javno, bez dlake na jeziku. Hana je tako svojevremeno pobrala velike reakcije svojom objavom o prvom putu kada je imala intimne odnose.

Hana je, naime, tada napisala kako je pre 17 godina (sada već pre 22. godine) izgubila nevinost.

- Na današnji dan 2003. godine izgubila sam nevinost, imala sam 19 godina. Samo da uđe u zapisnik - napisala je Hana , uz emotikon koji plače od smeha.

Otkrila i sa kim je izgubila nevinost

Nakon toga je objavila i članak iz hrvatskih medija, u kom je pisalo kada i s kim je izgubila nevinost, što je priznala gostujući u jednoj emisiji, a reakcije njenih pratilaca bile su burne.

- S 19 godina, s prvim dečkom s kojim sam bila dugo u vezi. Mislim da je najljepše kad imaš prvo intimno iskustvo s nekim koga iskreno voliš - rekla je Hana svojevremeno u emisiji "Amidži šou".

- Stara vest, o tome sam pričala 105 puta do sada... Kao da su intimni odnosi tabu tema... Ili jesu? Pogotovo kod vas koji imate po petoro dece... Koju donose rode - našalila se Hana na Instagramu tada.

