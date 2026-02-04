Slušaj vest

Ljubavna veza pevačice Mine Kostić i Maneta Ćuruvije Kaspera već mesecima je glavna tema u javnosti. Ljubav je počela preko mreža, a od kako su se sreli, ona je postala još jača, pa je pala i verudba i to na teleiziji.

O Mini i Kasperu gotovo svi imaju mišljenje i dok ih jedni podržavaju, drugi misle da veza neće uspeti.

Prete Mini i Kasperu

Ipak, određeni broj ljudi pomislio je da može da pređe granicu poštovanja i preti paru.

Kasper je podelio na Instagramu poruku koju je dobio u inboks.

- Klovnu jedan j**em te u ta tvoja usta. Ima da ti lomim sve te zube veštačke gde god te budem video - glasila je poruka, a onda je usledio odgovor.

- Bože oprosti im, ne znaju šta rade. Cilj ove poruke je bio da se uplašim. Nisu uspeli u tome, ali jesu u tome da se osećam tužno koliko je ljudi ogrezlo u mržnju i nasilje - napisao je Kasper, a Mina ga je podržala.

Kasper se vratio u Ameriku

Podsetimo, Kasper se 1. februara vratio u Ameriku, a pred odlazak iz Srbije su on i Mina govorili o planovima za naredni period.

- On putuje, ali brzo će se vratiti. Bićemo u kontaktu kao i do sada. Čovek sve izdrži, postoje telefoni. Mora da ide, on ima tamo posao i život. Biće sve kako treba - rekla je Mina, na šta se Kasper nadovezao.

Minu i Kaspera su mediji pitali šta će se desiti ako mu ona saopšti da je trudna, da li će se vratiti odmah iz Amerike:

- Daće Bog da je u drugom stanju, planiramo i svadbu i veselje. Nismo precizirali kada će doći do svadbe, ali realnije je kada je lepše vreme, videćemo. Ova godina će biti baš onako kako smo je započeli, godina ljubavi to je naša poruka od prvog dana. Neka se svako pronađe tamo gde ljubav stanuje, to je moja poruka.

