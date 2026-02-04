Slušaj vest

U muzičkom takmičenju „Pinkove zvezde“ veliku pažnju javnosti privlači odnos Jelene Karleuše i Dragomira Despića Desingerice. Njihove rasprave često su burne i izuzetno zanimljive gledaocima, a pojedine trenutke sa snimanja fanovi su uspeli da romantizuju.

Jelena Karleuša i Desingerica Foto: Damir Dervišagić, Boba Nikolić

Tim povodom, društvene mreže preplavili su njihovi zajednički snimci, dok ih brojni korisnici u komentarima, uprkos činjenici da je Despić oženjen, dovode u vezu u ljubavnom kontekstu.

Jedan od viralnih snimaka ispraćen je emotivnom pesmom, a prikazuje Jelenu i Dragomira kako plešu i grle se, dok je u jednom trenutku Desingerica čak podiže i nosi u naručju.

Jelena Karleuša Izvor: Titkok

- "Kako je njegovoj ženi dok ovo gleda?", "Obožavam ih", "Kako su slatki", "Njih dvoje će završiti zajedno", "Treba da budu zajedno", "Šta ih spaja, te kad čovek ima ženu što uništava porodicu, on se šali sa svima, bilo muškim ili ženskim, a ona mu po godinama može biti mama. Šta će mu ona kad ima mladu i prelepu ženu?", "Ajmo aplauza", "Sve više počinjem da mislim da je ona zaljubljena u njega" - bili su samo neki od komentara.

1/4 Vidi galeriju Desingerica i Jelena Karleuša Foto: Printsceen /instagram

"On je tu da zabavlja publiku"

Naime, pop zvezda nije imala dlake na jeziku, te je bila izuzetno oštra kada je reč o treperu.

"Naš odnos je takav da ne znam da li da počnem da plačem ili da se smejem. Ja ne bih nazvala to odnosom, pre bih nazvala jednim hororom za koji se nadam da će posle 40 epizoda da se pretvori u jednu lepu priču sa srećnim krajem", priča Karleuša o Desingerici i nastavlja:

"Meni je došlo da plačem jer sam shvatila šta me čeka u 40 snimajućih dana sa nekim ko je van kontrole, ali radićemo i na njemu jer je on kao neko dete sa posebnim potrebama koje ćemo držati pod kontrolom", bila je oštra JK i dodala:

"Najbintije je da kažemo da smo tu zbog kandidata i da želimo da nađemo zvezdu, Desingerica je tu da zabavlja publiku dok ostatak žirija radi nešto konstruktivnije, a to je da radimo sa kandidatima koji treba da pokažu najbolje što imaju u sebi."

