EVO GDE ĆE BITI SAHRANJENA ZLATA PETROVIĆ! Pevačica šokirala: Uzela sam sebi grobno mesto
Pevačica Zlata Petrović se svojevemeno raspitivala na jednom beogradskom groblju koliko košta grobno mesto.
Poznata dama želela je da rezerviše mesto "večnog počivališta", te se upustila u čitavu proceduru, a na kraju ga je i kupila.
Uzela sam sebi grobno mesto
Kada je saznala sve informacije koje su joj bile potrebne, Zlata je iskeširala traženu sumu.
- Tačno je, uzela sam sebi grobno mesto u Beogradu. Ima dosta toga da se završi oko svega, ali na pola sam. Ja uvek razmišljam šta ću sutra i hoću svoju decu da rasteretim toga. Obezbeđena sam - rekla je pevačica tada.
Podsetimo, folkerka je pre nekoliko godina ispričala šta joj je u planu, a otkrila je i na koji način štedi.
- Mogla sam preko noći sve da izgubim, ali pazila sam. Nisam se odavala ničemu lošem, što bi moglo da utiče na moj život i novčanik. Međutim, nikad se ne zna. Život je čudo, sutra može da se desi zemljotres i niko ništa više neće imati. Ali bez obzira na to, meni ovaj crni fond daje neku malu sigurnost. Radila sam toliko godina, ne bih mogla da dozvolim sebi da živim u podrumu. I svoju penziju sam završila po protokolu. Razmišljam o budućnosti. Sutra ću sebi i grobno mesto da kupim, odvojila sam novac. To je život. Dešava se nešto čudno, otkud znam gde će me odneti. Šta ću, zato i ne ostajem bez novca - rekla je Zlata Petrović.
