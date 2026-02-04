Uzela sam sebi grobno mesto

- Tačno je, uzela sam sebi grobno mesto u Beogradu. Ima dosta toga da se završi oko svega, ali na pola sam. Ja uvek razmišljam šta ću sutra i hoću svoju decu da rasteretim toga. Obezbeđena sam - rekla je pevačica tada.

- Mogla sam preko noći sve da izgubim, ali pazila sam. Nisam se odavala ničemu lošem, što bi moglo da utiče na moj život i novčanik. Međutim, nikad se ne zna. Život je čudo, sutra može da se desi zemljotres i niko ništa više neće imati. Ali bez obzira na to, meni ovaj crni fond daje neku malu sigurnost. Radila sam toliko godina, ne bih mogla da dozvolim sebi da živim u podrumu. I svoju penziju sam završila po protokolu. Razmišljam o budućnosti. Sutra ću sebi i grobno mesto da kupim, odvojila sam novac. To je život. Dešava se nešto čudno, otkud znam gde će me odneti. Šta ću, zato i ne ostajem bez novca - rekla je Zlata Petrović.